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Çankaya Kent Tarım Hobi Evlerinde kayıt zamanı

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri için kayıtlar başladı. 2019 Sonbahar Dönemi’ne katılmak isteyen vatandaşlar eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanacak.

Ankara Haberleri 05.09.2019, 11:38 Ramazan Durmuş
Çankaya Kent Tarım Hobi Evlerinde kayıt zamanı
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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri için kayıtlar başladı. 2019 Sonbahar Dönemi’ne katılmak isteyen vatandaşlar eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanacak.

Çankaya Belediyesi’nin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evleri yeni sezon için kapılarını açıyor. Her yıl yüzlerce vatandaşın yararlandığı eğitimler için bu yıl ki kayıtlar başladı. Uzmanlar tarafından verilen Temel Sebze Yetiştiriciliği eğitimlerine katılacak kursiyerler sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konuları detaylı bir şekilde öğrenme imkanı bulacaklar. Ayrıca, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliğini de öğrenecek olan vatandaşlar, sınıfta öğrendiklerini kent bostanında uygulama imkanı da bulacaklar.         

İLK DERS 18 EYLÜL’DE

Dileyen tüm vatandaşların katılabildiği “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi’nde 18 Eylül’de, Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde ise 19 Eylül’de başlıyor. Mutlukent’te her Çarşamba 12.30-13.30, Ata’da ise Perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında verilecek eğitimler Kasım ayı sonuna kadar sürecek.   

Sonbahar dönemi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar 458 89 00 / dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilirler. 

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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