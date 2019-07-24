Çankaya Müzik Atölyesi’nde Geleceğin Sanatçılarını Yetişiyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından hizmete açılan Müzik Atölyesi, 3 katlı yeni binasında piyano, bağlama, perküsyon, bateri ve Türk Halk Müziği Çocuk Korosu alanlarında eğitim imkanı sunuyor.

ÇOCUK KOROSU İLE İSMİNİ DUYURDU

Merkez, çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamak adına kurulan 1000 Çocuk Korosu’nun da tüm çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında verdiği dev konserlerle adını tüm Türkiye’ye duyuran 1000 Çocuk Korosu bugüne kadar tanınmış birçok ünlü şef ile birlikte sahne almanın gururunu da yaşıyor. Koro bu yıl 23 Nisan etkinliğinin yanı sıra “90’lardan Günümüze Aşk Şarkıları”, “Wolfgang Amadeus Mozart’ı Konuşuyoruz”, “Yaza Merhaba Panayırı” gibi farklı etkinliklerde de sahne aldı.

SANATSAL FAALİYETLERE KATILMA ÇAĞRISI

“Biz en çok çocukların belediyesiyiz” şiarıyla çalışmalarına devam eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sanatsal faaliyetlere katılması gerekiyor. Yerel yönetimlerin bu konuda daha çok çalışma yapması gereklidir" dedi.