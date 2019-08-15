Son Dakika
İşsizlik rakamları açıklandı
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)

Çankaya'nın Kreşleri Yeni Döneme Hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi'nin kreşlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. 12 kreşte tadilat, temizlik ve bakım çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni dönem takvimi de belirlenen Çankaya'nın kreşlerinde, 2016 doğumlular 9 Eylül'de, üst sınıflar ise 16 Eylül'de ders başı yapacak.

Ankara Haberleri 15.08.2019, 10:26 Tuğçe Hanım
Çankaya'nın Kreşleri Yeni Döneme Hazırlanıyor

Türkiye'nin en kapsamlı okul öncesi eğitimini sağlayan yerel yönetimi Çankaya Belediyesi'nin kreşlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. 12 kreşte tadilat, temizlik ve bakım çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni dönem takvimi de belirlenen Çankaya'nın kreşlerinde, 2016 doğumlular 9 Eylül'de, üst sınıflar ise 16 Eylül'de ders başı yapacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Çağdaş ve laik bir eğitim programına ve fiziksel yapıya sahip kreşlerimizde, bin 500 çocuğumuza en iyi okul öncesi eğitim imkanı sunuyoruz"


Türkiye'nin en kapsamlı okul öncesi eğitimini sağlayan, toplam 12 kreşiyle her yıl bin 500 öğrenciye eğitim veren ve bu alanda Türkiye'nin bir numaralı yerel yönetimi haline gelen Çankaya Belediyesinin kreşlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. 31 Temmuz itibariyle 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan 12 kreşte tadilat, temizlik ve bakım çalışmaları başladı.

Kamu kurumu olarak Başkentin en çok tercih edilen okul öncesi eğitim merkezlerine sahip Çankaya Belediyesi, tüm kreşlerinde ilk olarak temizlik çalışmalarına başladı. Okulların hijyen koşullarına uygun olarak genel temizliğine devam eden belediye ekipleri, bir yandan da kreşlerdeki oyun alanları ve binaların bakım ve onarımını tamamlıyor. Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi çocukların daha çağdaş ve iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için tüm eksikleri giderilen kreşlerin bahçelerinde yeşil doku da güçlendiriliyor.

KREŞLER YOĞUN TALEP GÖRDÜ
Kapasitesini artırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. Yoğun talep gören ve kontenjanla sınırlı kreşlerin bazılarında doğrudan kayıt alınırken, bazılarında kontenjan yokluğundan başvuru ve doğrudan kayıt alınamadı. İlk kez okulöncesi eğitimine başlayacak 2016 doğumlu çocuklar için 7 kreşte, 2015 doğumlular için 4 kreşte, 2014 doğumlu olanlar için de sadece 1 kreşte noter çekilişi yapıldı. En çok talep gören Masal Kalesi Gündüz Bakımevine başvuruda bulunan 2014-2015-2016doğumlu tüm isimler noter çekilişi ile belirlendi.

YENİ DÖNEM 9 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Yeni dönem takvimi de belirlenen Çankaya'nın kreşlerinde, 2016 doğumlular 9 Eylül'de, 2014 ve 2015 doğumlu üst sınıflar ise 16 Eylül'de ders başı yapacak. Belediye olarak öğrencilerin her alanda en iyi eğitimi almaları için çalıştıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak en büyük, en önemli, tüm Türkiye’ye örnek olacak eğitim projelerini bir bir hayata geçirdik. Her zaman söylediğim gibi biz en çok çocukların belediyesiyiz. Bu yüzden çağdaş ve laik bir eğitim programına ve fiziksel yapıya sahip kreşlerimize 5 yılda 7 yeni kreş ekledik. Bugün bin 500 çocuğumuza en iyi okul öncesi eğitim imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
banner62
#ankara haberleri #çankaya #ankara #YEREL HABERLER #çankaya ankara #çankayadaki kreşler #kreş #Çankaya Belediyesi
Yorumlar (0)
30°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
İmsak 04:18
Güneş 05:53
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:54
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@