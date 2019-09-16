Çankaya'ya iki turistik kardeş kent

Çankaya Belediyesi kardeş kentlerine iki yeni belediyeyi daha ekledi. Türk turizminin önemli merkezlerinden Safranbolu ve Amasra Belediyeleri ile imzalanan kardeş kent protokolü ile Çankaya Belediyesinin Türkiye’deki kardeş kent sayısı 13’e ulaştı.

Çankaya Belediyesi yerel yönetimler alanında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ilkesini benimseyerek protokol imzaladığı kardeş kentlere Safranbolu ve Amasra’yı da ekledi. Safranbolu ve Amasra Belediyelerinde gerçekleşen kardeş kent protokolü imza töreni öncesi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır Çankaya Belediyesi heyetini kentlerinde ağırladı.

Yurtiçi turizminin önemli merkezlerinden olması dolayısıyla gerçekleşen kardeş kent protokolünün belediyeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi bakımından büyük önemi olduğuna vurgu yapılan protokolde; ortak etkinliklerin yapılması, sosyal kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması, teknik ve idari kapasite konularında fikir alışverişinde bulunulması konuları görüşüldü.

Son yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanarak görev yapan başkanları kutlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’nin bu iki güzide turizm merkezleri Ankara için büyük önem arz ediyor. Buralar hafta sonları Ankara ve çevre illerden gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirdikleri yerler. Her iki belediyemizle de bundan sonraki süreçte ortak projelere, hizmetlere imza atacağız. Bu iki kentimizde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin farkını ortaya çıkartacağız” diye konuştu.