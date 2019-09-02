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Çankaya’da ilaçlama ekipleri iş başında

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri değişen hava sıcaklıkları nedeniyle popülasyon dengesi farklılık gösteren kent haşerelerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Ankara Haberleri 02.09.2019, 10:31 02.09.2019, 10:39 Ramazan Durmuş
Çankaya’da ilaçlama ekipleri iş başında
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Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri ilçe genelinde 117 merkez mahallenin tamamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler karasinek, sivrisinek, larva, uçkun, kemirgen ve her türlü kent haşeresine karşı çalışmalarına kanal sisleme, granül, tablet, püskürtme, sırt pompası yöntemleriyle devam ediyor. Ekipler ayrıca yaz dönemi özellikle çöp konteynerlerinde karasinek larvasına karşı özel bir çalışma gerçekleştiriyor.

Larvaların üreme alanı olan jit bölgelerinde (su birikintisi) çalışmalarına ağırlık veren ekipler, tüm bunların yanı sıra pazaryeri, kamu kurumları, cami gibi alanlarda da hijyen adına çalışmalarını yürütüyor.

31 kişilik ekip ile 7/24 hizmet veren birim, çalışmalarını insan ve evcil hayvan sağlığını tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı onaylı uzun süre etkisini gösteren ilaçlarla sürdürüyor.

Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 444 06 01 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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