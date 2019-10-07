Çankaya'da Kore Milli Günü kutlandı

Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi sezonun ilk etkinliğinde 2019 Kore Milli Günü kapsamında düzenlenen konsere ev sahipliği yaptı.

Kore geleneksel müziği ile modern klasik müziğin buluşması olarak tanımlanan Kore Füzyon Müzik Konseri, izleyiciyi uzak doğu ezgileri ve enstrümanlarıyla da buluşturdu.

Kore Büyükelçiliğince Kore Milli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ülkelerinden gelerek Ankaralı sanatseverlerle buluşan Ji Eun Jung (Gayageum), Hye Lim Kim (Daegeum), Min Hee Cho (Flüt) ve So Hyun Park (Piyano) Doğu - Batı sentezi repertuarlarıyla büyük beğeni topladılar.

Katibim şarkısını çalıp söyleyen Ji Eun Jung ve geleneksel enstrümanı “Gayageum” da izleyiciden büyük ilgi gördü.