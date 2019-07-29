Çankaya’da Pazaryerlerine Özel Temizlik

Çankaya Belediyesi, toplu temizlik ile sağlıklı bir kent ortamı yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin gerçekleştirdiği toplu temizlik ile sokaklar baştan aşağı temizleniyor.

Ekipler özellikle yaz dönemi kent pazarlarının temizliğine de özel önem veriyor. Halk sağlığını göz önünde bulunduran ekipler, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla Çankaya sınırlarında bulunan 20 pazaryerinin temizliğini rutin olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor.

İLAÇLAMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI ARTIRDI

Bu arada Çankaya Belediyesi ekipleri, kent haşerelerinin değişen hava sıcaklıkları nedeniyle sayılarının artmaması için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlaçlama ekipleri ilçe genelinde 117 merkez mahallenin tamamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler karasinek, sivrisinek, larva, uçkun, kemirgen ve her türlü kent haşeresine karşı çalışmalarına kanal sisleme, granül, tablet, püskürtme, sırt pompası yöntemleriyle devam ediyor.

Özellikle larvaların üreme alanı olan jit bölgelerinde (su birikintisi) çalışmalarına ağırlık veren ekipler tüm bunların yanı sıra pazaryeri, kamu kurumları, cami gibi alanlarda da hijyen adına çalışmalarını yürütmektedir.

31 kişilik ekip ile 7/24 hizmet veren birim, çalışmalarını insan ve evcil hayvan sağlığını tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı onaylı uzun süre etkisini gösteren ilaçlarla sürdürüyor.

Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 444 06 01 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi.