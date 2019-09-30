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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Çankaya'da vatandaşlara ilkyardım eğitimi

Çankaya Belediyesi, Dünya Kalp Günü dolayısıyla farkındalık projesine imza attı. Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde Ahlatlıbel Atatürk Parkına gelen vatandaşlara uygulamalı ilkyardım eğitimi verildi.

Ankara Haberleri 30.09.2019, 11:59 30.09.2019, 12:04 Ramazan Durmuş
Çankaya'da vatandaşlara ilkyardım eğitimi

Çankaya Belediyesi, Dünya Kalp Günü dolayısıyla farkındalık projesine imza attı. Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde Ahlatlıbel Atatürk Parkına gelen vatandaşlara uygulamalı ilkyardım eğitimi verildi.

Çankaya Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. “İlkyardım Hayat Kurtarır” sloganıyla Türkiye Acil Tıp Derneğine üye konusunda uzman eğitmenlerin vatandaşlara uygulamalı verdiği eğitimlerle farkındalık yaratıldı.

Türkiye’de gerçekleştirilen en kapsamlı ilkyardım eğitimine sahne olan etkinlikte büyüklerin yanı sıra çocuklar da eğitime yoğun ilgi gösterdi. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması amacıyla olay yerinde yapılan ilaçsız uygulamanın adı olan ilkyardım eğitiminde vatandaşlar, 50 eğitmen eşliğinde pratik yaptı.

Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük ilkyardım eğitimine katkı sunan Çankaya Belediyesine teşekkür eden Türkiye Acil Tıp Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Erbil, “Her yıl dünyada 17 milyon insan kalp hastalıkları ve felç yüzünden hayatını kaybediyor. Bu 17 milyon insan için farkındalık yaratmak istiyoruz. Bizim amacımız ilkyardım ile bu ölümlerin önüne geçebileceğimizi göstermek. Bu yüzden herkesin ilkyardım eğitimi alarak bir hayat kurtarmasını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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