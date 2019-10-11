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Çankayalı çocuklar için havuzda hem ders hem eğlence

Çankaya Belediyesi hayata geçirdiği projeler ve hizmete sunduğu kalıcı eserlerle ilklere imza atmaya devam ediyor.

Ankara Haberleri 11.10.2019, 10:45 Ramazan Durmuş
Çankayalı çocuklar için havuzda hem ders hem eğlence
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Çankaya Belediyesi hayata geçirdiği projeler ve hizmete sunduğu kalıcı eserlerle ilklere imza atmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi, Çankaya Kaymakamlığı ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, yeni dönemde, Çankaya'daki ilkokul öğrencileri, beden eğitimi derslerini Çankaya Belediyesinin yüzme havuzlarında işleyecek. İlkokul 4. sınıfları kapsayan protokol çerçevesinde öğrenciler, Çankaya Belediyesinin servisleriyle okuldan alınacak, beden eğitimi ders saatlerinde uzman eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğrenecek.

Kasım ayında başlayacak projeyle, ilk etapta Birlik Mahallesi'nde yer alan Erdal İnönü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çevresinde yer alan 4 ilkokuldan öğrenciler, 4 ay süreyle beden eğitimi derslerinde yüzme öğrenip, havuzun keyfini çıkarak. Her okuldan üçer grupta yüzlerce öğrenci ders saatlerinde havuzdan yararlanırken, Çiğdem Mahallesi'nde yapımı devam eden Çankaya Belediyesi TOBB Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun da önümüzdeki yıl hizmete açılacak olmasıyla birlikte her dönem binden fazla öğrenci bu proje kapsamında beden eğitimi derslerinde yüzme öğrenecek.


HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN

Çankaya Belediyesinin yerel yönetimler arasında eğitime en çok desteği ve hizmeti veren belediye olduğunu vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Milli Eğitim Bakanlığı'yla hayata geçirdikleri bu projeyle Çankaya'da yüzme bilmeyen, yaz-kış havuzların keyfini çıkarmayan çocuk kalmayacağını söyledi. Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programıyla 5 yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Alper Taşdelen, yeni dönem projeleri arasında 2 havuzun daha yer aldığını kaydetti. Taşdelen, "Çiğdem Mahallesi’nde yapımı süren havuz ve Dikmen Karapınar Mahallesinde tesis edilecek olimpik havuz ile Çankaya’ya toplam 3 havuz kazandırmış olacağız. Çocuklarımızın erken yaşta yüzme öğrenmeleri hem beden hem de zihin sağlığı açısından çok önemli. Bu projeyle birlikte çocuklarımızı okullarından alıp, yüzme havuzlarımızda derslerini işlemelerini sağlayıp okullarına teslim edeceğiz. Türkiye'de bir ilk olan bu çalışmayla Çankaya’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak” diye konuştu.
Sağlıklı yaşam için parklarda inşa ettikleri spor alanlarının yanı sıra kompleks spor tesisleri de inşa etmeye önem verdiklerini dile getiren Taşdelen, Çankaya’nın her karış toprağının Çankayalılara hizmet olarak döndüğünün altını çizdi.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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