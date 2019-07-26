Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi

Çankayalı Çocuklar Yaz Spor Okulunda

Çankaya Belediyesinin özellikle yaz tatilini Ankara’da geçiren çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda eğitim tüm hızıyla sürüyor.

Ankara Haberleri 26.07.2019, 12:40 26.07.2019, 12:50 Tuğçe Hanım
Çankayalı Çocuklar Yaz Spor Okulunda

Çankaya Belediyesinin yaz tatilini Ankara’da geçiren 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda eğitim tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl bin 800 çocuğun kaydolduğu Yaz Spor Okulu 9 Ağustos’a kadar devam edecek.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve karate branşlarının yer aldığı eğitimlerle, çocukların spor yaparken aynı zamanda sosyalleşerek kaliteli zaman geçirmesi amaçlanıyor.

MALZEMELER DE BELEDİYEDEN

Seçilen branşa göre spor malzemelerini de Çankaya Belediyesinin hediye ettiği yaz spor okullarında dersler ısınma hareketleriyle başlıyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen kurslar, temel eğitimle devam ediyor.

Çocuklara ücretsiz servis imkanı da sağlanan Yaz Spor Okulu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Spor Tesisleri, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenleniyor.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
#Yaz Spor Okulu #çankaya haberleri #çankaya ankara #ankara haberleri #Çankaya Belediyesi #Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Spor Tesisleri #Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu #Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu #Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2019
İmsak 03:49
Güneş 05:34
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:16
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@