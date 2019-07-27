Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi

Çankayalı Çocukların Renkli Yaz Tatili Farkı

Çankaya Belediyesi, çocukların eğlenerek öğrenecekleri güzel bir yaz tatili geçirmeleri için çeşitli programlar uygulamaya devam ediyor.

Ankara Haberleri 27.07.2019, 11:30 Tuğçe Hanım
Çankayalı Çocukların Renkli Yaz Tatili Farkı

Çankaya Belediyesi’nin binlerce çocuğun katıldığı Yaz Spor Okulu, Yaz Sanat Atölyeleri gibi programların yanı sıra Çankaya Evlerine devam eden çocuklar da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Semahat- Dr. Nusret Arsel Eğitim Parkı’nda 6 hafta süren bir Bilim, Spor, Sanat etkinlikleri serisine katıldılar.

YAZ DERSLERİNE KATILDILAR

Cebeci ve Sokullu Çankaya Evlerindeki yaz derslerine katılan çocuklar, TGEV Yaz Okuluna katılarak eğlenceli, bilim etkinlikleri, spor, sanat, geleneksel sokak oyunları ve gezilerden oluşan programla 6 hafta boyunca dolu dolu bir yaz tatili yaşadılar. Programın son günü TEGV Semahat- Dr. Nusret Arsel Eğitim Parkı’nda çok sayıda katılımcı çocukla bir araya gelen Çankayalı çocuklar, piknik yapıp geleneksel sokak oyunları oynayıp birlikte dans ettiler, katıldıkları etkinlerde hazırladıkları çalışmaları sergilediler.

BAŞKAN TAŞDELEN’DEN KİTAP ÖNERİSİ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yaz tatili boyunca da eğlenerek öğrenecekleri, güzel vakit geçirecekleri ders programları oluşturarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak istedik. Yaz tatilini yarıladığımız şu günlerde tüm çocuklarımıza tatilde bol bol kitap okumalarını, oyunlar oynayıp güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Gelecek eğitim öğretim döneminde sağlıklı başarılı bir yıl diliyorum” dedi.

#Çankaya Belediyesi #çankaya ankara #ankara haberleri #yaz tatili ankara #yaz spor okulu ankara #yaz sanat atölyeleri ankara
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 27 Temmuz 2019
İmsak 03:51
Güneş 05:35
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:15
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@