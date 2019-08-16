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Çankayalılar Keçiören'i Gezdi

Ankara’nın parlayan yıldızı Keçiören, özellikle öğrenci gruplarının da gezi alanı olmayı sürdürüyor. En son Çankaya’da Habil Kanıpek Camii Kuran Kursu’nda okuyan öğrenciler Keçiören’i gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

Ankara Haberleri 16.08.2019, 09:51 Tuğçe Hanım
Çankayalılar Keçiören'i Gezdi
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Ankara’nın parlayan yıldızı Keçiören, özellikle öğrenci gruplarının da gezi alanı olmayı sürdürüyor. En son Çankaya’da Habil Kanıpek Camii Kuran Kursu’nda okuyan öğrenciler Keçiören’i gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. Keçiören’in Başkent’in en gözde bölgelerinden biri olmasından memnun olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemiz, Ankaralı hemşehrilerimizin nefes aldığı yerdir. Keçiören’e güzel hizmetler yaparak en fazla yerli ve yabancı turisti yine biz ağırlayacağız” dedi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi ile Çankaya İlçesi Dikmen semtindeki Habil Kanıpek Camii Kuran Kursu öğrencileri, Deniz Dünyası, şelale, teleferik ve Estergon Türk Kültür Merkezini görme imkanı yakaladılar.

Özellikle Estergon Türk Kültür Merkezi’ne hayran kalan ve bol bol hatıra fotoğrafı çeken çocuklar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a da ilçeye kazandırdıkları ve gezme fırsatı verdiği için teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

KEÇİÖREN’DE YOK YOK

Cumhuriyet Kulesi’nin tamamlanmasıyla Keçiören’e ve Ankara’ya yine dev bir eser daha kazandıracaklarını belirten Başkan Turgut Altınok, Keçiören’in turizm destinasyonunda önemli bir durak olacağını söyledi. Altınok, “Estergon Türk Kültür Merkezimiz sanat, kültür ve mimarimizin muhteşem bir yansımasıdır, muhteşem bir sentez eserdir. Tadilattan geçirdik, içerisindeki restoranı da belediye olarak biz işletiyoruz, vatandaşlarımız uygun fiyata, muhteşem manzara eşliğinde yemeklerini yiyebilir. Bir taraftan da belediyemizin önünde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Işık ve müzik gösterisi yapacağız. Dünyanın en büyük yapay şelalesi Keçiören’de biliyorsunuz, Türkiye’nin en büyük şelaleleri arasında… Atatürk Botanik Bahçemizde güllerin arasında yürüyüş yapabiliyorsunuz, Karadeniz’den bir köşe gibi… Yeni güller, çiçekler dikiyoruz, hayvanat bahçemizi genişletiyoruz, çocuklarımız için midilliler getiriyoruz. Deniz Dünyamız ve teleferiğimiz de özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor” diye konuştu.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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#ankara haberleri #YEREL HABERLER #çankaya #keçiören #belediye #gezi #Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
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