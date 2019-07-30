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Çankaya’nın Şampiyonları İlk Yarıyı Namağlup Kapattı

Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligde arka arkaya 6 yıldır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı rekorlarına bir yenisini ekledi.

Ankara Haberleri 30.07.2019, 10:30 Tuğçe Hanım
Çankaya’nın Şampiyonları İlk Yarıyı Namağlup Kapattı

Turkcell Sesi Görenler B1(Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Liginin kurulduğu günden bu yana aldığı başarılı sonuçlarla ligi domine eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı yeni sezona da fırtına gibi girdi.

Ligde 6 yıldır arka arkaya şampiyonluğu kimselere kaptırmayarak kırılması güç bir rekora imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler futbol takımı 8 takımın mücadele ettiği sezonda ligin ilk yarısını namağlup tamamlama başarısı gösterdi.

7 MAÇTA 21 PUAN 30 GOL…

Ligin ilk yarısında oynadığı 7 maçın tümünü kazanarak 21 puanla zirvede tek başına kalan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler futbol takımı bu müsabakalarda 30 gol atıp kalesinde sadece 4 gol gördü. Ligin ilk yarısının son maçında İstanbul deplasmanında Turged Sporu 5-0 mağlup eden Çankaya Belediyesinde Kahraman Gurbetoğlu da 13 golle gol krallığında zirveye oturdu.

BAŞKAN TAŞDELEN’DEN DESTEK

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımının örnek teşkil edecek başarılara imza attığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gönül gözüyle başarıdan başarıya koşan Çankaya’nın evlatlarının daha güzel başarılara ulaşabilmeleri için bizler elimizden geleni yapacağız. Çankaya’yı ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden futbolcularımızla ne kadar övünsek azdır” diye konuştu.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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