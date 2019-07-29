Son Dakika
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de

​Çiçek Budamanın İnceliklerini Öğrendiler

Keçiören’in yeniden gül kokması için park ve bahçelerin bakımına ayrı bir özen gösteren Keçiören Belediyesi park ve bahçelerde görevli personel için ‘çiçek budama eğitimi’ düzenledi.

Ankara Haberleri 29.07.2019, 11:44 29.07.2019, 12:08 Tuğçe Hanım
​Çiçek Budamanın İnceliklerini Öğrendiler

Keçiören yeniden güller şehri olacak’ ifadesini her fırsatta dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu yaşamasını arzuluyor, bu doğrultuda çalışıyoruz, personelimizi de doğru bilgiyle donatıyoruz” mesajı verdi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz tarafından verilen eğitim park ve bahçelerde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygun budama zamanı, budama kuralları, budama şekilleri, bitki hastalıkları gibi konu başlıklarını içeren eğitimde doğru budama teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitime katılanlar bitki budamaya ilişkin merak ettikleri detayları da sordular. Eğitimin ardından uygulama alanına geçen personel, bitki budaması yaparak öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu.

HERŞEY YEŞİL KEÇİÖREN İÇİN

Yeşil alan çalışmalarına ve peyzaja ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği ortamı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla düzenli ve daha yeşil bir Keçiören hepimizin ortak arzusu, ortak hedefi, 10 yıl sonra Keçiören, Türkiye`nin en yeşil kenti olarak anılacak. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alacak. Ağaçlandırma seferberliğimizin sloganı, ‘Yeşil Keçiören, Yeşil Ankara, Yeşil Türkiye’dir. Yeşili gür olan kentlerin birer cazibe merkezi olduğu düşündüğümüzde, kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesi adına önemli adımlar atacağız.”

Kaynak: Keçiören Belediyesi
#çiçek budama eğitimi #keçiören #​Çiçek Budama #ankara haberleri #keçiören ankara #keçiören belediyesi #Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2019
İmsak 03:54
Güneş 05:37
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:13
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@