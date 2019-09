"Çocuğum, Haklıyım Oyuncağı" Çankaya Zafer Park'ta

Çankaya Belediyesi Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 30. yılında anlamlı bir projeye daha imza attı. BM tarafından hazırlanan ve çocuk haklarını öğreten “Çocuğum, Haklıyım” Oyuncağı Türkiye'de ilk kez Çankaya Belediyesinin en büyük parklarından biri olan Zafer Park'ta yerini aldı.



Çankaya Belediyesi Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 30. yılında anlamlı bir projeye daha imza attı. BM tarafından hazırlanan ve çocuk haklarını öğreten “Çocuğum, Haklıyım” Oyuncağı Türkiye'de ilk kez Çankaya Belediyesinin en büyük parklarından biri olan Zafer Park'ta yerini aldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Birleşmiş Milletler adına Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi ve BM Adalet İçin Eğitim Programı Direktörü Marco Teixeira katıldı.



ÖNCE ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ

Törende konuşan ve çocuk haklarının önemine vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Çankaya Belediyesi olarak her zaman 'önce çocukların belediyesi' olduğumuzu söyleriz. Göreve başladığımız ilk günden bu yana çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz çalışmalarla, açtığımız 7 yeni kreş ve Çocuk Teknoloji Evleriyle çocuklara yönelik en kapsamlı hizmetleri veren yerel yönetimlerden biriyiz. Çankaya'nın dört bir yanında bulunan 12 kreşimiz ile bin 500 çocuğumuza en kapsamlı okul öncesi eğitimi veren belediyeyiz... Bugün de böylesine önemli ve anlamlı bir projede öncü olduğumuz için çok mutluyum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Çocukların her alanda eğitilmesinin önemine değinen Başkan Taşdelen, çocuklarımızın evrensel haklarını öğrenmesi konusunda böylesine önemli bir projede yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Çankaya Belediyesi olarak BM ile benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Taşdelen "Çankaya Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik, eğitime yönelik her projede yer almaya hazırız. BM ile birlikte bundan sonra da önemli ve anlamalı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



ÇANKAYA'YA TEŞEKKÜR

Projeye verdiği destek nedeniyle Çankaya Belediyesine teşekkür eden BM Adalet İçin Eğitim Programı Direktörü Marco Teixeira da “Çocuğum, Haklıyım” oyuncağının çocukların haklarına dair farkındalık yaratmak adına pozitif bir değişim aracı olduğunu vurguladı. Çocuk haklarının bilinirliğinin geniş kitlelere ulaşmasının önemine değinen Teixeira "Böylesi inovatif bir oyuncağın desteklenmesini önemsiyoruz çünkü çocuklar haklarını bu şekilde daha az belge temelli ve daha çok deneyim odaklı olarak öğreniyorlar. Deneyim kazanıyorlar, oyuncağa dokunuyorlar, ilkeler konusunda birbirleriyle etkileşime geçiyorlar" dedi.



Projeye kaynak ve destek veren ülkelerin başında gelen Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi de Türkiye'de ilk kez Çankaya'da Zafer Park'ta açılan oyuncağın çocuk haklarının bilinirliğini arttırmak için önemli bir adım olduğunu söyledi. Projeye verdiği destek dolayısıyla Alper Taşdelen'e teşekkür eden Şafi, oyuncağın Ankara'dan sonra Gaziantep, Batman ve İstanbul'da da çeşitli parklar ve oyun alanlarında yer alacağını ekledi.



BİR EĞİTİM PROJESİ

“Çocuğum, Haklıyım” oyuncağı, Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Öztezel tarafından tasarlanıp geliştirildi. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış hakları interaktif bir oyuncak üzerinden 7’den 70’e her kesime öğretmeye ve sözleşmenin kağıt üzerinde kalmamasını sağlamaya yönelik bir hak eğitimi projesinin sonucunda ortaya çıktı. Oyuncak üzerinde kullanılan “Zorbs” adlı karakterler, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in etik değerleri çocuklara öğreten çizgi filmlerinin karakterleri... Çocukların ahşap küpleri çevirerek oynadıkları üçlü eşleştirme oyununda her kutu bir hakkı temsil ediyor ve kutuların üzerinde hakkı temsil eden bir grafik çizimi, hakkın açıklaması, evrensel insan hakları logosu ve eşleştirilmesi gereken hakkın adı yer alıyor. Tamamen ekolojik olan ve ahşaptan üretilen Çocuğum, Haklıyım! oyuncağı Türkiye'de ilk kez Çankaya Belediyesi Zafer Park'ındaki oyun alanı bölümünde yerini aldı.