Çocukların bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmesi amacıyla yeni bir yapılanma olarak hizmet veren Keçiören Belediyesi Çocuk Hizmet Merkezi’nde kayıtlar başlıyor.

Çocuklara eşit hizmet verme ve hizmetleri yaygınlaştırmanın yanı sıra onları olumsuz alışkanlıklardan ihmal ve istismardan korumayı, sosyal – kültürel gelişimlerini desteklemeyi ilke edinen Sosyal Yardım İşleri’ne bağlı Çocuk Hizmet Merkezi’nde yeni dönem atölye kayıtları başladı. Ön kayıtların 23 Eylül – 11 Ekim, kesin kayıtların 21 -25 Ekim arası olacağı Çocuk Hizmet Merkezi’nde resim, müzik, robotik kodlama, aile eğitim, anne ve bebek, okul öncesi, jimnastik, tasarım, yaratıcı drama, satranç, zeka oyunları ve okçuluk atölyelerinde başvurular alınacak.

Atölye eğitimlerine katılanlara Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından onaylı katılım belgesi verilecek. Ayrıca verilen katılım belgeleri öğrencilerin diploma ve liselere giriş sınavı puanlarına da katkı sağlayacak.

“EN DEĞERLİ YATIRIM ÇOCUĞA YAPILAN YATIRIM”

Atölye çalışmaları ile çocukların el becerileri, özgüvenleri, bedensel ve fiziksel gelişimlerini arttırmayı ve topluma faydalı bireyler olmalarını amaçladıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuğa yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Onlara psiko-sosyal destek vereceğimiz, sanat becerilerini destekleyeceğimiz Çocuk Hizmet Merkezi, Keçiören’de ikamet eden 3,5 - 18 yaş aralığında her evladımıza ücretsiz hizmet verecek” dedi.

Çocuk Hizmet Merkezi vasıtasıyla ayrıca ebeveynler, aileler ve okullara yönelik eğitim seminerleri de düzenleniyor.