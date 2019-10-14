Çocuklar Çankaya'da güvende...

Çankaya Belediyesinin eğitime verdiği destek artarak sürüyor. Başkan Alper Taşdelen’in göreve geldiği günden bu yana devlet okullarında kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştiren Belediye, öğrencilerin güvenliğini öncelik alarak okul çevresi yollarına hız kesici monte ediyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı birçok çalışmayla her kesimden vatandaşın takdirini kazanan Çankaya Belediyesi, Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğunu da gözetiyor. Yarınların güvencesi çocukların iyi eğitim almaları için ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda kapsamlı yenileme çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, çocukların güvenliğini de düşünüyor.

2014 yılından bu yana 218 okulun iç ve dış cephelerini tadilattan geçiren Çankaya Belediyesi öğrencilerin güvenliği konusunda da hassas davranıyor. Okul çevrelerindeki yollara hız kesici yerleştiren Belediye, sürücülerin okul yolunda hız yapmalarını engelleyerek çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlıyor.

Kendi sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen geleceğin teminatı çocukların iyi eğitim alabilmeleri için okulların fiziki şartlarında iyileştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için ilçemizdeki 218 okulun hem iç cephe hem de dış cephelerinde çeşitli tadilatlar gerçekleştirdik. Okul bahçelerini çocuklarımızın keyifle spor yapabileceği, oyun oynayabileceği hale getirdik. Okullarına ve evlerine güvenli ulaşımı da bizim için ayrıca önemli. O nedenle ekiplerimiz okul çevresinde araçların hızını düşürecek kasisler montajlıyor. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.