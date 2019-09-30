Farkındalık projelerine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için “Scooter ve Bisiklete Binme Etkinliği” düzenledi. Küçük yaşta sporu sevdirmek ve alışkanlık haline dönüşmesini sağlamak amacıyla EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi çocuklara, ‘güvenli sürüş’ eğitimi de verildi.

OBEZİTEYLE MÜCADELE

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ın da katıldığı Altınpark’taki etkinlikte çocuklar, hem scootera bindi hem de bisiklet yarışmalarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Başkent’te daha sağlıklı bir nesil yetiştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten Alkaş, spor yapmanın ve hareket etmenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın gerçekten sağlıklı yetişmesini istiyoruz. Genç yaşta şeker, kalp, tansiyon hastası olmalarını istemiyoruz. Obeziteye savaş açıyoruz. Çocuklarla birlikte çok daha sağlıklı bir Ankara’yı planlayacağız.”

DOYA DOYA SPOR

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüplerine üye 6-12 yaş arası yaklaşık 100 çocuğun ailesiyle birlikte katıldığı etkinlikte, Bisiklet Hareketi Derneği eğitmenleri tarafından çocuklara güvenli bisiklet sürüşü uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitmenlerden Müslüm Demirdizen, amaçlarının çocuklara hem bisikleti sevdirmek hem de toplumda farkındalık yaratmak olduğunu söyleyerek, “Çocuklarımıza bisiklete binerken hangi kurallara uymaları gerektiğini, kask, gözlük, eldiven gibi kıyafetleri kullanmanın hayati önem taşıdığını anlatıyoruz” dedi.

Doya doya bisiklete ve scootera binerek spor yapan 10 yaşındaki Beraysu Kaya, “Hareket etmek sağlığımız açısından çok önemli. Bu yüzden bence biz küçükler okula bisikletle gidip gelebiliriz. Büyükler de işe bisikletle gidebilir” derken, 11 yaşındaki Ahmet Can Derin, “Büyükşehir Belediyesine böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim”, 12 yaşındaki Alp Alpakan da, “4 yıldır bisiklet sürüyorum ve çok seviyorum” sözleriyle etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.