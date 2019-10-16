Başkan Şimşek, ''Projelerimiz için de yer alan Gölbaşı Botanik Parkı ve Arboretum içibde ana tema sevgi çiçeği olacak'' dedi. Coğrafi işaretli tescil belgesine sahip olan ve koruma altında bulunan sevgi çiçeği toprakla buluştu.

Dünya endemik bitki listesinde var olan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altında bulunan, coğrafi işaret tescil belgeli Sevgi Çiçeği tohumları toprakla buluştu

Sevgi Çiçeği üretim alanında gerçekleşen ‘Sevgi Çiçeği’ ekim törenine Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“SEVGİ ÇİÇEĞİNE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ”

Tohum atma töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sevgi Çiçeği’nin Dünyada sadece Gölbaşı’nda yetiştiğini ve tescil edilerek markalaştığını ifade ederek “Bizler yönetime geldiğimizde halkımıza söz verdiğimiz gibi Gölbaşımızın sadece 5 yılını değil 100 yıl sonrasını planlamakta ve bu planlarımız içerisinde de marka değerimiz olan Sevgi Çiçeğine de ayrı önem vermekteyiz.” dedi.

PROJELERİN ANA TEMASI ‘SEVGİ ÇİÇEĞİ’ OLACAK

Gölbaşı Belediyesi’nin projelerinde Sevgi Çiçeği temasını ön planda tutacaklarını ifade eden Başkan Şimşek “Projelerimiz için de yer alan Gölbaşı Botanik Parkı ve Arboretum içinde ana tema Sevgi Çiçeği olacaktır. Her platformda Sevgi Çiçeği teması ön planda tutulacak, gerek ulusal gerekse de uluslararası arena da Sevgi Çiçeği yaşatılacaktır.” diye konuştu.

‘SEVGİ ÇİÇEĞİNİ KORUMALIYIZ’

Endemik türleri geliştirmek, korumak ve gelecek nesillere onları doğru bir şekilde aktarma sorumluluğu altında bulunduklarını ifade eden Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan “ Sevgi Çiçeği Gölbaşı’nın tek değeri değil elbet ama teması, konusu sevgi olunca gönülden gönüle, dilden dile aktarılması çok daha kolay.” Şeklinde konuştu.

‘DÜNYA ENDEMİKLER KRALİÇESİDİR’

Sevgi Çiçeği’ni ‘Dünya endemikler kraliçesi’ olarak tabir eden Gölbaşı’nın kanaat önderlerinden Hulusi Gürpınar ise “Sevginin simgesi Sevgi Çiçeği’dir. Dünyada eşi benzeri olmayan bu çiçeğe sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

SEVGİ ÇİÇEĞİ TOHUMLARINA CAN SUYU

Yapılan konuşmaların ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilerle birlikte Sevgi Çiçeği tohumlarını toprakla buluşturarak, can suyu verdiler.