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Çubuk'a yeni ve modern itfaiye hizmet binası
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye binasını hizmete açtı.
Ankara Haberleri 04.10.2019, 09:47 04.10.2019, 09:54 Ramazan Durmuş
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye binasını hizmete açtı.
Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için 7/24 çalışan Ankara İtfaiyesi, merkez dahil ilçelerle birlikte 46 istasyonla Başkentlilerin yardımına koşuyor.
İTFAİYE BİNASI HİZMETE AÇILDI
Çubuk’ta yeni ve modern itfaiye binasının hizmete girmesiyle ekipler, hem ilçede hem de bölgede meydana gelen yangınlara daha hızlı şekilde müdahale edebilecek.
İtfaiye çalışanlarının sürekli eğitim yapabileceği, giriş ve çıkışları kolaylaştıran modern tasarımının dışında 4 itfaiye araç garajının yer aldığı binanın bodrum katında spor salonu, bahçesinde de voleybol sahası bulunuyor.
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