Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş 6 ayını değerlendirdi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, göreve geldiği günden bu tarafa ilk 6 ayını değerlendirirken bu dönemde 6 milyon lira borç ödendiğini, ayrıca iki büyük etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Yeşil Çubuk Parkı’nda bulunan Park Kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Demirbaş, göreve geldiği günden bu tarafa istihdama yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerinin altını çizdi. İlçede en önemli konuların başında işsizlik olduğuna dikkat çeken Başkan Demirbaş, göreve geldiğinde ilk olarak belediyenin tüm harcamalarını ilçedeki esnaflardan yapılaması talimatını verdiğini hatırlattı.

6 milyon borç ödendi, 2 büyük etkinlik yapıldı

İlk altı ayda 6 milyon borç ödediğinin altını çizen Başkan Demirbaş, bu süre zarfında 2 adet büyük etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

‘’Bir taraftan belediyenin yapılandırılan borçlarını öderken, diğer taraftan da geçtiğimiz dönem sağ olsun Tuncay Başkan tarafından yapımı başlanılan ve geldiğimizde yüzde 85’i yapılmış belediye hizmet binamızın inşaatını devam ettirdik. Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL’de yapılan bu yatırım için ödeme yaptık. İnşallah bunu tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. Yine bu süre zarfında ilçemizde iki büyük etkinlik yapıldı. Bunlardan birincisi 5’inci Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası, ikincisi ise 14’üncü Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalidir’’ dedi.

Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

İlçeye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağını kaydeden Başkan Demirbaş, ‘’Yarı olimpik yüzme havuzu yapılması için bakanlıkla protokolünü yaptık. Projesi hazır ve ödeneği de hazır, inşallah en kısa zamanda başlayacak. Gökçedere yolu üzerine yaklaşık 19 bin metrekare üzerine yapılacak yüzme havuzunun etrafında da biz belediye olarak spor ve sosyal donatılar yaparak halkımızın hizmetine sunacağız’’ diye konuştu.

Millet bahçesi ve yürüyüş yolu yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçede millet bahçesi yapılacağını anlatan Başkan Demirbaş, projenin hazırlandığını ve TOKİ yetkililerine ihale için verildiğini kaydederek, şöyle dedi:

‘’İhaleyi TOKİ yapacağı için hazırladığımız projeyi TOKİ’ye gönderdik. İnşallah ihale sürecinin ardından Yıldırım Beyazıt Mahallemize hemen AYBÜ yerleşkesinin arkasına yaklaşık 30 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapılarak ilçe halkımızın hizmetine sunulacak. Bunun yanında 22 bin metrekarelik alana ise yürüyüş yolu yapılması için çalışmalarımız devam ediyor.’’

Çevre ve Şehircilik'ten 1 milyon 500 bin değerinde destek

Yeni yol süpürme aracının alınarak hizmet girdiğini dile getiren Başkan Demirbaş, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığından belediyemize yaklaşık bir milyon 500 bin TL hibe ekipman desteği verildi. Bir tane vakumlu yol süpürme aracı, bir tane çöp kamyonu ve 378 tane 770 Litrelik çöp konteyneri ilçe belediyemize verilerek, ilçe halkımızın hizmetine sunuldu’’ ifadesini kullandı.

Çubuk tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve eğitim kenti olacak

İlçedeki istihdam sorunu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Başkan Demirbaş, bu girişimlerinin meyvesini vermeye başladığını söyledi. Yaklaşık 2 yıl içerisinde ilçede büyük oranda istihdam sağlayacak yatırımların hizmete gireceğini kaydeden Başkan Demirbaş, ‘’Otomotiv devlerinden birinin ilçemizde yapmak istediği yatırım için ilgili kurumlardan alması gereken izinler tamamlandı. İnşallah üretim, ARGE ve test amaçlı büyük bir tesis ilçemize yapılacak. Bu firmanın ilçemize yatırırım yapacağını duyan bir çok yedek parça üretim firması da ilçemizdeki Yazır Sanayi Bölgesinden yerlerini alarak inşaat çalışmaları için girişimlerde buldu. Buralarda binlerce gencimize iş imkanı sağlanacak. İnşallah ilçemiz tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve eğitim kenti olacak’’ şeklinde konuştu.