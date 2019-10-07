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Çubuk Şehir Müzesi Akyurt'a örnek olacak

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet Çubuk Şehir Müzesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ankara Haberleri 07.10.2019, 16:40 Ramazan Durmuş
Çubuk Şehir Müzesi Akyurt'a örnek olacak
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Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet Çubuk Şehir Müzesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Kaymakam Osman Altın ve Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çubuk Şehir Müzesi'nde bulunan tarihi eserleri ve 1402 Ankara Savaşı Panoramasını tek tek inceleyerek, Çubuk tarihi hakkında bilgi aldı. Altın ve Ayık’ı müze ziyaretinde Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, Müze Müdürü Ahmet Bektaş ve Ressam ve Tasarımcı Halil Basri Uluğ karşıladı.

Akyurt’a şehir müzesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Belediye Başkanı Hilal Ayık, müzelerin kurulma aşamalarıyla ilgili Başkan Demirbaş’tan ve ressam Halil Basri Uluğ’dan bilgi alırken, müzelerde sergilenen eserleri ayrıntılı olarak inceledi.

Şehir müzesine hayran kalan Ayık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ‘’Çubuk Şehir Müzesi'ni daha önce gezememiştim. Türkiye'nin birçok yerine gittim. Böylesine canlı, böylesine içten, halkın gönüllü katkıları ile hazırlanmış bir müze ilk defa gördüm. Tarihi binası da çok güzel olmuş. Ayrıca bölgemizin sanatçısı Halil Basri Uluğ da bu müzeye çok güzel eserler kazandırmış.’’ dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş ise, müzede sergilenen eserlerin çeşitlendirilmesi ve ilçedeki gün yüzüne çıkmamış tarihi eserlere sahip çıkılması hakkında yeni girişimleri olduğunu belirtti.
Şehir müzesindeki incelemelerin ardından Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet, ressam ve tasarımcı Halil Basri Uluğ’un atölyesine geçerek yaptığı ürünler hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Çubuk Belediyesi
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