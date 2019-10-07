Çubuk Şehir Müzesi Akyurt'a örnek olacak

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet Çubuk Şehir Müzesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Osman Altın ve Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çubuk Şehir Müzesi'nde bulunan tarihi eserleri ve 1402 Ankara Savaşı Panoramasını tek tek inceleyerek, Çubuk tarihi hakkında bilgi aldı. Altın ve Ayık’ı müze ziyaretinde Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, Müze Müdürü Ahmet Bektaş ve Ressam ve Tasarımcı Halil Basri Uluğ karşıladı.



Akyurt’a şehir müzesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Belediye Başkanı Hilal Ayık, müzelerin kurulma aşamalarıyla ilgili Başkan Demirbaş’tan ve ressam Halil Basri Uluğ’dan bilgi alırken, müzelerde sergilenen eserleri ayrıntılı olarak inceledi.

