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Çubuk'ta bağ evinde cinayet

Çubuk'ta bağ evinde cinayet

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir bağ evinde çıkan kavgada, bıçakla yaralanan kişi öldü.

Ankara Haberleri 10.09.2019, 16:06 10.09.2019, 16:36
Çubuk'ta bağ evinde cinayet
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir bağ evinde çıkan kavgada, bıçakla yaralanan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk’a bağlı Taşpınar Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir bağ evinde kalan 5 kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından bıçaklanan Eray M. hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eray M.’nin cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliler F.M., M.D., S.D. ve K.L. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#YEREL HABERLER #ankara #Bağ evi #cinayet #çubuk
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