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Çubuk'ta bayram öncesi gıda denetimi
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Bayram öncesi zabıta tarafından yürütülen gıda üretim ve satışı yapılan yerler ile berberlere yönelik denetimlere katıldı.
Ankara Haberleri 07.08.2019, 16:38 07.08.2019, 17:04 Ramazan Durmuş
Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için tatlı ve şekerleme üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere gıda satışı ve berber işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliğine dikkat eden zabıta ekipleri, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ile imalathane sahiplerini uyardı. Öte yandan bu yıl ilk defa gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin yanından kadın ve erkekler yönelik güzellik ile saç bakım hizmetleri sunan işletmelere yönelikte de denetimler yapıldı.
BAŞKAN DEMİRBAŞ DENETİME ÇIKTI
Denetimlerin bayram öncesi iki katına çıkarıldığını bildiren Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, ‘’İlçemizde bir taraftan ahırları ve kurban kesim yerleri denetlenirken, bir taraftan da gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin denetimlerini sürdürmekteyiz. Bugün ben de ekiplerin denetimlerine katılarak esnafımızı ziyaret ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Çubuk Belediyesi
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