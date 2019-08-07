Çubuk'ta bayram öncesi gıda denetimi

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için tatlı ve şekerleme üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere gıda satışı ve berber işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliğine dikkat eden zabıta ekipleri, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ile imalathane sahiplerini uyardı. Öte yandan bu yıl ilk defa gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin yanından kadın ve erkekler yönelik güzellik ile saç bakım hizmetleri sunan işletmelere yönelikte de denetimler yapıldı.

BAŞKAN DEMİRBAŞ DENETİME ÇIKTI

