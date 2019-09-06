Çubuk Turşu Festivali'nde renkli başlangıç

Çubuk’ta bu yıl 14. gerçekleştirilen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali düzenlenen renkli görüntülerle Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi boyunca düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Turşu kavanozundan oluşturulan maskot kostümlü vatandaşında yürüdüğü kortejdekilere, yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, seymen ve halk oyunları ekiplerine geleneksel kıyafetlerle yürüyen gençlere, klasik otomobillere ve mehteran bölüğüne büyük ilgi gösterdi.

Tarihi Mehteran Bölüğü, klasik otomobiller eşliğindeki yürüyüş, Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi’nin ardından Atatürk Parkı’nda son buldu. Çubukabad Parkı ve Festival Alanında kurulan sahnede kesilen kurdeleyle başlayan festival açılışında konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festivalin bu yıl on dördüncüsünü düzenlemekten mutlu olduklarını ifade etti.

BAŞKAN DEMİRBAŞ'IN KONUŞMASI

İlçeyle özdeşleşen festivalin ilçeye büyük katkısı olduğunu söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“İlçemizin Aşağı Çavundur Mahallesi’nde amatör heyecanlarla başlayan ve gittikçe gelişerek binlerce insana ekmek veren bu sektör, adına düzenlenen festival sayesinde ünü Türkiye’nin sınırlarını aşmıştır. Bu gün hangimiz Türkiye’nin neresine gidersek gidelim turşumuzdan bahsedince yüzümüzdeki gülümsemeleri inkar edemeyiz. Birlikte üretip birlikte büyüyoruz. Yaklaşık 6 bin kişiyi istihdam ederken yılda yaklaşık 40 bin ton turşu üretiyoruz. Üretilen bu turşuları yurdumuzun dört bir köşesine gönderiyoruz. Ayrıca bu yıl başta ABD olmak üzere bir çok ülkeye yaklaşık 10 bin ton turşu ihracatı hedefliyoruz. Festival alanımıza bu yıl da yaklaşık 300 tanıtım ve satış standı kurularak başta Çubuk Agat taşımız olmak üzere, ev yapımı yöresel ürünlerimizi 4 gün boyunca siz değerli misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz.”

Çubuk Kaymakam Vekili Osman Altın da, festivale yoğun katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çubuk’un kardeş şehirlerinden Bosna Hersek’in Mağlaj şehri Belediye Başkanı Miksat Mahmutaqi ve Slovakya’nın Sabinov şehri Belediye Başkanı Michal Repaský’da birer konuşma yaptı.

Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise, konuşmasında festivali düzenleyen ve devam ettiren herkese teşekkür ederek, Çubuk turşusunun Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek tüm dünyada tescillendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Arife Polat Düzgün, Nevin Taşlıçay, Çubuk Kaymakam Vekili Osman Altın, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan, eski belediye başkanlarından Adem Tuğluca, Tuncay Acehan ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa katılan protokol üyeleri alanda kurulan ikram çadırını ziyaret ederek, burada kendilerine ikram edilen yöresel ürünlerin tadına baktı.

Ankara Kulübü Çubuk Şubesi Seyemenleri ve Bacı Erenlerin gösterilerinin ardından yerli ve yabancı halk oyunları gösterilerinin sahne aldığı festivalde, sanatçılar Cengiz Taşkent, Çubuklu Cem ve Elif Buse Doğan da konser verdi.

Yurt içinden birçok il ve ilçenin halk danslarının yanı sıra, Kırgızistan’dan gelen halk oyunu ekiplerinin dans gruplarının katıldığı festival dört gün sürecek ve 8 Eylül Pazar günü gece yarısı sona erecek.