Çubuk turşusu, ATO'da tanıtıldı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 19-20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile Çubuk Belediyesi’nin 5-6-7-8 Eylül’de gerçekleştireceği 14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından ATO’da tanıtıldı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’de coğrafi işaret tescili alabilecek 2 bin 500 ürün bulunduğunu belirterek, bu ürünlere marka değeri kazandırılması ve uluslararası mecrada pazarlanabilmesi durumunda yaklaşık 20 milyar avroluk bir pazar oluşturmanın mümkün olacağını söyledi.

Baran, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Çubuk Turşu ve Kültür Festivali’ni kamuoyuna duyurmayı istediklerini belirterek, her iki organizasyona da tüm vatandaşları davet etti. Coğrafi işaretin, yöresel nitelikte ve geleneksel değerler taşıyan ürünleri ilgi odağı haline getiren bir tescil sistemi olduğunu anlatan Baran, küreselleşen dünyada yerel değerlerin giderek önem kazanmasının coğrafi işaret tescilli ürünleri daha da önemli hale getirdiğini kaydetti.

Coğrafi İşaret tescilinin üreticiyi ve tüketiciyi korurken, yöresel ürünlere turistik değer kazandırdığını anlatan Baran, “ Katma değer ve istihdam sağlayan, üretici gelirlerini yükselten, kırsal nüfusu yerinde tutan, tarımsal üretimin çeşitliliğini teşvik eden ve özgün ürünlerin gelişmesini sağlayan Coğrafi İşaretler, aynı zamanda gerçek bir kırsal kalkınma aracı” diye konuştu.

“436 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN MEVCUT”

Türkiye’nin yöresel ürünler bakımından zengin bir ülke olduğuna dikkat çeken Baran, “Türk Patent ve Marka Kurumu’nun envanterlerine göre, Türkiye’de Coğrafi İşaret alabilecek ürün sayısı 2500’e ulaşıyor. Ülkemizde Adana Kebabı’ndan, Adıyaman Besni Üzümü’ne kadar toplam 436 coğrafi işaretli ürün mevcut. Çubuk ilçemizin eşsiz lezzeti “Çubuk Turşusu” da bu ürünler arasında yer alıyor. Başvurusu yapılmış ve tescil almak için işlemleri süren yaklaşık 50 ürün bulunuyor” dedi. Avrupa Birliği nezdinde 3 coğrafi işaret tescilli ürün olduğunu ve 15 ürün için de başvuru yapıldığını hatırlatan Baran şunları kaydetti:

“Bugün dünyadaki 10.000 adet coğrafi işaret, yaklaşık 80 milyar avroluk bir pazara sahip. Sadece Fransa’nın “Comte Peyniri” ve İtalya’nın “Parmigiano Peyniri”nin dünya pazar payı yaklaşık 1,5 milyar avro civarındayken, Türkiye’nin toplamda 436 tescilli coğrafi işaretinin toplam pazar payı 1,5 milyar avroya denk geliyor. Zengin biyolojik çeşitliliği, geniş tarımsal toprakları ve kaliteli tarımsal ürün yelpazesine sahip olan ülkemizde tescil alabilecek 2.500 ürünümüz var ve tüm bu ürünlere marka değeri kazandırarak pazarlayabilmemiz durumunda yaklaşık 20 milyar avroluk bir pazar oluşturmak mümkün.”

ATO’NUN COĞRAFİ İŞARETE VERDİĞİ ÖNEM

ATO’nun coğrafi işarete verdiği öneme dikkat çeken Baran, Ankara’nın Anadolu’nun coğrafi işaretli ürünlerinin dünyaya açılacağı bir kapı konumunda olduğunu söyledi. Baran, ATO olarak Ankara’nın 12 coğrafi işaretli ürününden dördü olan Ankara döneri, Ankara simidi, Ankara Tavası ve Erkeç Pastırması için tescil aldıklarını belirterek, Ankara Tiftiği için de başvuru yaptıklarını bildirdi. Baran “Ürünlerimiz dünyanın çeşitli ülkelerine kadar ulaşsın ve onların dilinde hem lezzet olsun hem de isimleri dolaşsın. Ürünlerimiz tüm insanlığın hayatına lezzet katsın, değer katsın. Tüm bunlar Anadolu’muzun çok kıymetli hazineleri… Bu hazineleri gün ışığına çıkararak ihracatımızı artırabilir, kendimize özgü markalar yaratarak zenginleşebiliriz” dedi.

“ÇUBUK TURŞUSU İSTİHDAM SAĞLADI”

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da konuşmasında, 14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali hakkında bilgi verdi. Demirbaş, ‘Dünyanın tek turşu festivali Çubuk’ta’ sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanan festivalin, Coğrafi İşaret belgeli Çubuk turşusunun tanıtım, satış ve kapasite artırımına önemli faydası olduğunu anlattı. Çubuk turşusu üretiminin, festival sayesinde ilçe geneline yayılarak büyük bir sektör haline geldiğini ve 6 bin kişiye istihdam ve ilçe ekonomisine katma değer sağladığını belirten Demirbaş “Bu yıl 40 bin ton turşu üretimi hedefliyoruz. Üretilen turşular Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere yurdun 4 bir yanında satışa sunuluyor” dedi.

DEMİRBAŞ “ABD’Lİ ÇUBUK TURŞUSU YİYOR”

Demirbaş, ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri, Dubai, Katar, Bahreyn ve Türki Cumhuriyetleri gibi ülkelere turşu ihraç ettiklerini ifade ederek bu yılki ihracat hedeflerinin 10 bin ton olduğunu bildirdi.

Başkentin iki Coğrafi İşaret Belgesi’ne sahip tek ilçesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Demirbaş, ilçe olarak sahip oldukları doğal güzelliklerin yanında yöresel, kültürel ve coğrafi zenginliklerle Ankara’nın turizm üssü olmayı hedeflediklerini anlattı. Festivalde kardeş şehirler olan Slovakya’nın Sabinov ve Bosna-Hersek’in Maglay şehirlerinden ve Türk Cumhuriyetlerinden heyetler ağırlayacaklarını bildiren Demirbaş, Ankaralılar başta olmak üzere tüm vatandaşları 5-6-7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali’ne davet etti.

“TESCİLLİ ÜRÜN, KÜLTÜRÜ DE TANITIR”

Toplantıda konuşan KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, coğrafi işaret tescilinin özellikle küçük ölçekli işletmelerin ürünlerini yurtdışına pazarlamasına katkı sağladığını ve bunun da ülkenin temsili açısından önem taşıdığını söyledi. Amcaoğlu, “Bizler izolasyon altında yaşayan ülkelerin insanları olarak tescilin, kimliğin ne anlama geldiğini, ticari anlamda bir ürünün tescil edilerek o kültürün de dünyaya tanıtılarak ülkesine gelir anlamında ne kadar katkı sağladığını biliyoruz” dedi.

ÇUBUK TURŞUSU KURULDU

Konuşmaların ardından Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TTKC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran’a günün anısına Çubuk’un coğrafi işaret tescilli ürünü Agat Taşı hediye etti.

Daha sonra Demirbaş, Amcaoğlu ve Baran önlük ve ahçı şapkaları giyerek, Çubuk Turşu Sebze Meyve Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hasan Işık’ın tarifi eşliğinde çubukta üretilen salatalıklarla çubuk turşusu kurdular.