Çubuk’ta Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Heyecanı

Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 5. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası düzenlenen törenle başladı. Sebat Koleji’nin Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 9 ülkeden 20'isi unvanlı 100'ü yabancı 920 satranç sporcusu katılıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, turnuvanın A kategorisinde düzenlenen ilk tur maçları ile başladığını belirtti. Tulay, satranç heyecanının 4 Ağustos Pazar günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

BAŞKAN DEMİRBAŞ’TAN BAŞARI DİLEĞİ

Çubuk’ta düzenlenen uluslararası organizasyonun gelenekselleştiğini belirten Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, turnuvaya katılan yerli, yabancı sporculara başarılar diledi.

Dünyanın en ünlü satranç sporcularını ilçelerindeki turnuvada buluşturduklarını söyleyen Başkan Demirbaş, turnuvaya sporcularla birlikte ailelerinin de geldiğini anlatarak, ‘’Hem yerli hem de yabancı sporcu bakımdan rekor bir seviyede sporcu katılımcı sağlanmıştır. Bu anlamda biz mutluyuz ve sevinçliyiz. Şu anda 2 binin üzerinde kişiyi ilçemizde misafir ediyoruz. Bu durum ilçemiz esnaflarına ve ilçe turizmine de son derece katkı sunmakta. Aileleriyle birlikte ilçemizde misafir etmekten son derece mutluyuz. Bir hafta boyunca da bu etkinliğimiz devam ediyor. Ben katılan bütün sporculara başarılar diliyorum’’ dedi.

55 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ

Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren sporculara 55 bin lira para ödülünün dağıtılacağı bilgisini de veren Başkan Demirbaş, katılımlarından dolayı tüm sporculara teşekkür etti.

Yapılan turnuvanın satranç turnuvası adına gurur verici bir durum olduğunu anlatan Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise, ’’Çünkü şuanda Türkiye genelinde en yoğun katılımın sağlandığı bir turnuva yapıldığı bilgisini verdiler. Satranç turnuvasına katılım bakımından bir rekor kırılmış durumda. Bu kıymetli bir veri’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Demirbaş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Ankara Milletvekili Oryan Yegin ve eski belediye başkanlarından Tuncay Acehan turnuvanın açılış hamlesini yaptı.

920 SPORCU MÜCADELE EDİYOR

Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 920 sporcunun mücadele ettiği turnuva, 4 Ağustos'ta sona erecek.

Turnuvanın açılışında Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, Ak Parti ilçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, sporcular ve aileleri katıldı.