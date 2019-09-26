Daha güzel Mamak için toplandılar

Mamak’ın su, elektrik, ulaşım ve telekomünikasyon ile ilgili sıkıntılarının tespiti ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için kaymakamlık, belediye, muhtarlar ve ilgili kuruluş temsilcileri toplantıda biraya geldi. Şafaktepe Konağı’nda gerçekleşen toplantıya Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ASKİ, EnerjiSa, Türk Telekom, Ego yetkilileri ve muhtarlar katıldı. Mahallelerin taleplerinin yetkililere ilk ağzından iletildiği toplantıda, muhtarların istekleri tek tek dinlendi. Kurumlar arası koordinasyonun önemine değinen Mamak Kaymakamı Ziya Polat, hedefimiz Mamak’ımızın en ücra köşesine kadar hizmeti götürmektir. Amacamız kurumlarla yaptığımız işbirliği ile ilçemizi daha ileriye taşımaktır” dedi.

Anında müdahale ediyoruz

Muhtarların vatandaşla devlet arasında bir köprü olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizin ihtiyaçlarını hep birlikte belirleyerek, kısa sürede çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Belediyemizin direkt ilgileneceği sorunlara anında müdahale ediyoruz. Mamak’ı hep birlikte ileriye taşıyacağız. El ele vererek Mamak daha güzel olacak” dedi.