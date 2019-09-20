Demetevler'de 2 evden 45 ton çöp çıktı!

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demetevler 407. Cadde’de bulunan iki ayrı evden 45 tona yakın çöp temizledi.

Demetevler’de birkaç bina arayla iki ayrı çöp ev ihbarı alanYenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüm çabalarına rağmen ev sahiplerini evlerini temizlemeye ikna edemeyince polis eşliğinde evlere baskın yaptı. Polis gözetiminde kapıları açılan evlerden, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 gün boyunca çalışarak45 tona yakın çöp çıkardı.

6 yıldır çöp topluyor

Belediye ekiplerinin ilk durağı 407. Cadde 84 numaralı binanın zemin katındaki Nurten K.’ya ait daire oldu. Ev sahibi olduğu ve 6 yıldır dairesinde çöp biriktirdiği öğrenilen 65 yaşlarındaki Nurten K. bina yönetiminin tüm uyarılarına rağmen atık toplamaya devam edince belediye ekipleri evde çalışma başlattı. Tüm gün süren temizlik çalışmasında evden 30 tona yakın atık madde çıkartıldı.

Eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren ve 3 odalı evine yalnızca geceleri gelerek çöp ve atık madde ile dolduran Nurten K.’nın ise çöp evde yaşamadığı, oğlu ile beraber Demetevler 358. Caddede ikamet ettiği öğrenildi.

Bir yıl arayla ikinci kez temizlendi

Temizlik ekiplerinin ikinci durağı ise aynı caddedeki 73 numaralı binanın 3 numaralı dairesi oldu. Belediye ekipleri, yıllardır aynı binada iki oğluyla birlikte yaşayan 60 yaşlarındaki Nuran Ş.’nin evinden bir yıl önce de 3 kamyon çöp boşalttıklarını ancak kısa süre içerisinde bina sakinlerinden tekrar şikayet almaya başladıklarını söyledi. İhbarı değerlendiren Yenimahalle zabıtası bir yıl sonra gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Aynı evde ikinci kez çalışma yapan ekipler evden 6 saate yakın süren çalışma sonunda 15 tonun üzerinde çöp çıkarttı.

Polis ve zabıta gözetiminde evde bulunan çöp ve atık maddeleri alan belediye ekipleri, evleri ve bulundukları apartmanları da ilaçlayarak dezenfekte etti.Çöp evlerin bölgeye tehlike saçtığını belirten Yenimahalle Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve her ihbarı değerlendirdiklerini kaydetti.