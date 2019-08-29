Demirel GGYD’lilere Etimesgut'taki değişimi anlattı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, GGYD’lilere ilçenin baş döndürücü gelişimini anlattı, “Taşra olarak anılan Etimesgut bugün ülkenin en güzel yerleşim yerlerinden biri. Dahası var” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile bir araya geldi. Son derece samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Başkan Allıoğlu, kent ve ülke ekonomisine katkılarını anlattı, “500 üyemizle mazeret değil, iş üretiyoruz” diye konuştu. GGYD çatısı altında bir STK’nın çok ötesinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Bu bakımdan ülkemizin en verimli sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Yalnızca ekonomik anlamda değil, toplumun tüm kesimlerine dokunan hizmetlerimizle de rol modeliz” dedi.

"15 YIL SONRA EN BÜYÜĞÜZ"

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de genç girişimcilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dlie getirdi. Tüm GGYD üyelerini, belediyesinin yaptığı yeni tesisleri görmeye davet eden Başkan Demirel, “İlçemiz konumu ve koşulları nedeniyle Türkiye’nin en fazla göç alan iki ilçesinden biri. Etimesgut’a her yıl ortalama 40 bin insan gelip yerleşiyor. Bu hızla 2034 yılında nüfusumuz 567 binden 1 milyon 400 bin kişiye ulaşacak ve Ankara’nın en kalabalık ilçesi olacağız. Belediye olarak biz de bu büyümeye paralel projeler, hizmetler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

"BAĞLICA, ÇAYYOLU'NU KATLAYACAK"

Etimesgut’un baş döndürücü büyümede geldiği noktayı da anlatan Başkan Demirel, “Göreve geldiğimiz yıllarda taşra olarak anılan, büyük bir köy olan Etimesgut bugün Türkiye’nin en büyük ve en güzel yerleşim yerlerinden bir. Bağlıca bölgesine yaptığımız tesisler tüm kurumlara örnek olacak ve tüm halkımızın ilgisini bu bölgeye çekecek. Hatta Çayyolu’nu katlayacak. 60 bin metrekare üstüne yaptığımız ve her yaştan insana hitap edecek; sanattan spora ve sağlığa hemen her dalda ihtiyaçlara yanıt verecek bu tesisleri mutlaka görmenizi istiyorum” dedi. Başkan Allıoğlu ve ekibi de en yakın tarihte bölgede bir inceleme gezisi yapacaklarını bildirdi.