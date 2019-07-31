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Demirel’den Köse’ye hayırlı olsun ziyareti 

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara Haberleri 31.07.2019, 11:52 31.07.2019, 12:03 Tuğçe Hanım
Demirel’den Köse’ye hayırlı olsun ziyareti 

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarı dileklerini iletti. Köse’nin görevde olduğu sürece Mamak’a büyük kazanımlar sağlayacağının altını çizen Demirel, “Murat Başkanı takip ediyorum. Genç ve dinamik yapısı ve heyecanıyla inanıyorum ki Mamak’ta çok başarılı çalışmalara imza atacak. Hayırlı olsun, yolu açık olsun” dedi.

Tecrübelerinden istifade edeceğiz

Makamların ve mevkilerin millete hizmet etmenin bir aracı olduğunu kaydeden Köse de, Demirel’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızla olan muhabbetimizi ve sevgimizi korumak ve büyütmek öncelikli hedefimiz. Mamak Belediyesi olarak vatandaşla arasına duvar ören bir hizmet anlayışına asla müsaade etmeyeceğiz. Sizin gibi başarılı belediye başkanlarımızın tecrübelerinden istifade ederek inşallah Mamak’lı hemşehrilerimize hizmet edeceğiz” dedi. Ziyarette Demirel’e Milliyetçi Hareket Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak ve Etimesgut İlçe Yönetimi ile MHP’li meclis üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Mamak Belediyesi
#Demirelden Köseye hayırlı olsun ziyareti #Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel #Mamak Belediye Başkanı Murat Köse #mamak belediyesi #etimesgut belediyesi
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