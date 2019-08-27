Diriliş Yolu Yürüyüşü 3-8 Eylül’de Polatlı’da

13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 98. Yıl dönümü dolayısıyla Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında 3-8 Eylül tarihleri arasında Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ortaklığında Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü ve Haymana Belediyesi’nin desteği ile ‘Diriliş Yolu Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek.

BİR İLKE İMZA ATILIYOR

Dünyanın en uzun meydan savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 22 gün 22 gece sürdüğü 106 km’lik birinci savunma hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan yürüyüşle Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Merkezi bir ilke daha imza atacak.

Son Kale Polatlı’da dirilişe tanıklık eden topraklar her adımda yeniden canlanacak. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi tarafından yapılan kapsamlı çalışmayla belirlenen ve savaşın sürdüğü rotanın birebir olarak takip edileceği yürüyüşte misafirlere uzman alan rehberleri eşlik edecek.

Yürüyüşe katılmak isteyen lisanslı sporcular Türkiye Dağcılık Federasyonu’ndan, lisansı olmayan katılımcılar ise 0312 622 58 08 nolu telefon veya tarihialanlartanitimmerkezi@gmail.com adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler.

ADIM ADIM MUHAREBE

3 Eylül günü saat 14.00’da Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi’nde bir araya gelecek olan yürüyüş grubu Mangal Dağı’na hareket ederek burada kamp yapacak. Kamp sonrası sabah saatlerinde Türbe Tepe ve İkiz Tepeler üzerinde belirlenen rotada beş saat sürecek yürüyüşe katılacak olan ziyaretçiler; Sathı Müdafaa Kamp Alanı’nda tekrar dinlenme imkanı bulacaklar.

Dinlenme ve kamp alanlarında yapılacak olan söyleşiler ve anlatımlarla duygusal anların yaşanacağı yürüyüşte misafirler için gerekli olan yiyecek ve içecekler Polatlı Belediyesi tarafından sağlanacak.

5 Eylül Perşembe günü İkiz Tepeler üzerinden Temuroğlu Kalesi, Yunan Mevzileri, İnler ve Gazitepe rotası üzerinde altı saat boyunca tarihi alanları adım adım dolaşacak olan misafirler; 6 Eylül Cuma Günü Sarıçal Göleti, Sarıçal Tepe, Yıldız Dağı ve Çanakcı Köyü üzerinden gerçekleştirecekleri altı saatlik yürüyüşle Sakarya Köyü’ne varacaklar. İsimsiz Kahramanlar Kamp Alanı’nda yapılacak olan Şehitlere Saygı ve Anma Etkinlikleri’nin ardından ertesi gün sabah saatlerinde yedi saat sürecek olan Beş Tepeler, İgciler Köyü, Kartal Tepe ve Üçpınar Köyü rotasını tamamlayacak olan Diriliş Yolu Ekibi; 8 Eylül sabahı saat 04.00’da Duatepe’ye gerçekleştirilecek olan ‘Şafak Yürüyüşü’ ile zorlu parkuru tamamlamış olacaklar. Duatepe’de gerçekleştirilecek törenle tamamlanacak olan Diriliş Yolu Yürüyüşü’ne Türkiye’nin dört bir yanından lisanslı yüzlerce sporcu katılacak.