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Dr. Ender Saraç, Ankaralı annelere seslendi

Bebelac Çocuk Devam Sütleri, Bebekli Aile Buluşmaları’nın dördüncüsünü Ankara’da gerçekleştirdi. 28 Eylül’de Ankara Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinlikte; Uzman Doktor Ender Saraç, bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini aktardı.

Ankara Haberleri 03.10.2019, 11:42 03.10.2019, 11:58 Ramazan Durmuş
Dr. Ender Saraç, Ankaralı annelere seslendi
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Bebelac Çocuk Devam Sütleri, Bebekli Aile Buluşmaları’nın dördüncüsünü Ankara’da gerçekleştirdi. 28 Eylül’de Ankara Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinlikte; Uzman Doktor Ender Saraç, bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini aktardı.

SARAÇ'TAY UYARILAR

Panelde konuşan Saraç, bebek beslenmesinin anne karnında başladığını ve bebeğin 2 yaşına kadar aldığı gıdalar ile gösterdiği gelişimin tüm hayatını şekillendirdiğine dikkat çekti. Ailelerin sadece bebeklerinin boy ve kilosuna odaklanmamasını, bunun yanında “görünmeyen sağlığını” yani; hızlı öğrenmesini, kavrama yeteneğini, çevresini anlamasını ve sosyalleşmesini sağlayan bilişsel gelişime de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bebeklerin sağlıklı gelişim için başta demir olmak üzere; A, B12, C, D vitaminleri, folik asit, prebiyotik bileşenler ve kalsiyum gibi mineralleri alması gerektiğini belirten Saraç “Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için anne sütü son derece önemli, sütünüz yeterli değilse devam sütü en doğru seçenek” dedi.

Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, kendi annelik yolculuğunu ve deneyimlerini Ankaralı annelerle paylaştı. Aydoğdu, bebek beslenmesi ürünlerinin kalitesine dikkat çekerken; Bebelac Çocuk Devam Sütleri olarak Avrupa Kalite Standartları’na göre 90 farklı kalite testinden geçerek üretilen ve hiçbir koruyucu madde içermeyen devam sütleriyle 20 yılı aşkın süredir tüm annelerin yanında olduklarını vurguladı.

SORULARI CEVAPLANDIRDI

Panelin sonunda konuşmacılar Ankaralı ailelerin sorularını da yanıtladı. Tüm katılımcılara yazar Ömür Kurt’un editörlüğünde yayımlanan “200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi” hediye edildi. Bebelac Çocuk Devam Sütleri’nin hayata geçirdiği “Bebekli Aile Buluşmaları” kapsamında yıl boyunca 10 şehirde anneler ile alanının uzman isimleri bir araya geliyor.

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