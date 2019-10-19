Dünya Osteoporoz (Kemik Erimesi) gününe büyük ilgi
Keçiören Belediyesi halkı bilgilendirme çalışmaları kapsamında “Dünya Osteoporoz (Kemik Erimesi) Gününe” özel bir seminer düzenledi.
Keçiören Belediyesi halkı bilgilendirme çalışmaları kapsamında “Dünya Osteoporoz (Kemik Erimesi) Gününe” özel bir seminer düzenledi.
Necip Fazıl Kısakürek Salonunda Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Osteoporoz ile Yaşam Derneği iş birliğinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Karaoğlan üstlendi. Merve Gençyürek’in sunuculuğunda gerçekleşen programda Karaoğlan, program sayesinde farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurguladı.
Seminerde Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Gökhan Tuna Öztürk, osteoporozdan nasıl korunuruz?, beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar, risk faktörleri konularında bir sunum yaparken vücutta en fazla kırık yaşanan bölgelerin omurga, kalça ve ön kol olduğunun altını çizdi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Günendi de osteoporozda egzersizin önemi, egzersiz türleri ve yanlış egzersizlere dair bilgiler verdi.
Seminere katılan herkese ultrasonografi ile kemik taramasının yapıldığı programda katılımcılar da merak ettikleri soruları yönelttiler.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşın sağlığına dair farkındalığın artırılması noktasında bilinçlendirme seminerlerinin devam edeceğini dile getirerek, “Sağlıklı, mutlu ve dinç bir toplum kalkınma ve gelişme noktasında önemli işler başarır, bizler güçlü oldukça ülkemiz de güçlü olacaktır” mesajı verdi.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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