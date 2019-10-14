Dünyanın önde gelen iktisatçıları Ostim Teknik Üniversitesinde buluşuyor

Uluslararası 3. Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferans ve Çalıştayı (SEPIP 2019) Ostim Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 15-17 Ekim 2019 tarihleri arasındaki etkinlikte; dünyanın önde gelen iktisatçıları, akademisyen, araştırmacı ve karar alıcıları yer alacak.

Uluslararası olarak düzenlenen ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde iktisadi kalkınmanın hızlanması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen akıllı sanayi politikaları ve iktisadi planlama konularında akademik çalışma ve karar alıcı tecrübelerinin paylaşılacağı konferans serisinin üçüncüsü olan SEPIP 2019 (Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı), 15-17 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Daha önce, 2014 yılından itibaren çeşitli ülkelerde düzenlenen ve Virginia University, eski adıyla T.C. Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı destekleri ile düzenlenen SEPIP konferans ve çalıştayları, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı Sanayi Politikası ve Kalkınma Merkezi, Singapur Ulusal Üniversitesi, Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi (Japonya) ve Parma Üniversitesi (İtalya) iş birliği ile gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın önde gelen yerli ve yabancı akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirecek olan SEPIP 2019’un ilk günü (15 Ekim 2019) gerçekleştirilecek konferansa ilaveten, 16-17 Ekim 2019 tarihlerinde Uygulamalı Endüstriyel Politikalar (Applied Industrial Policy) Çalıştay programı da düzenlenecektir.