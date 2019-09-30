Eğitimde "Erken Çocukluk Çalıştayı"

Ankara merkez ilçelerinde yürütülen "Minik Seğmenlerin Kardeşliği Projesi" kapsamında; yapılacak olan "Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi Erken Çocukluk Çalıştayı" açılış programı gerçekleştirildi.

Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans ve sergi salonunda gerçekleşen programa TEGM Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Müdür Yardımcıları, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar programda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın '2023 Eğitim Vizyonu Belgesi' doğrultusunda, toplumsal refahın artması ve Türkiye'nin sosyo-kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınmasının eğitim siteminin ilk basamağı olan okulöncesinden başladığına dikkat çekti. Akpınar, 2019 Nisan ayı itibari ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayata geçirdikleri "Minik Seğmenlerin Kardeşliği Projesi"nin, Ankara merkez ilçelerinde bulunan tüm bağımsız anaokullarını kapsayan bir proje olduğunu ifade etti.

HEDEF DAYANIŞMA

Projenin bağımsız anaokullarının etkinliklerini nicelik ve nitelik yönünden arttırmak, okul öncesi eğitimi özendirmek, okul öncesi okullaşma oranını yükseltmek, okullar dolayısıyla çocuklar arasında dayanışma ve beraberliği güçlendirmek gibi hedefler taşıdığını belirten Milli Eğitim Müdürü Akpınar, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Vizyonu belgesi ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 - 2023 Stratejik Plan Taslağındaki okulöncesi eğitim hedeflerinden doğan bu projenin; 12 Haziran 2019 tarihinde 'Miniklerimiz büyüklerimizle oyunlarda buluşuyor' sloganıyla yola çıkarak doğuş etkinliğini gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi

Turan Akpınar, erken çocukluk hizmetinin yaygınlaştırılması, erken çocukluk hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem oluşturulması ve şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliğinin artırılması gibi konu başlıklarının konuşulacağı çalıştaya katılan ve katkısı olan herkese teşekkür etti.