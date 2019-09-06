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EGO'nun ilk kadın şoförü trafik kazası kurbanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün ilk kadın otobüs şoförlerinden Suna Çolak geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ankara Haberleri 06.09.2019, 10:46 Ramazan Durmuş
EGO'nun ilk kadın şoförü trafik kazası kurbanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün ilk kadın otobüs şoförlerinden Suna Çolak geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

EGO otobüslerinde kadın sürücü olarak yıllarca Ankaralılara hizmet veren Suna Çolak, güleryüzlü ve sempatik hareketleriyle yıllardır sürücülere örnek olarak hafızalarda yerini almıştı.

Emekli olduktans sonra Kahramankazan'da yaşamaya başlayan EGO'nun ilk kadın sürücüsü Suna Çolak, karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Çolak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak can verdi.

EGO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bu arada EGO Genel Müdürlüğü ilk kadın sürücülerinden Suna Koçak'ın feci ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Kuruluşumuzun ilk kadın otobüs şoförlerinden Suna Çolak’ı 30 Ağustos 2019 Cuma günü elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve EGO camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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