EGO Spor'dan çocuklara dönük yeni bir sosyal proje
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında EGO Spor Kulübü, Ankaralı çocukların spora özendirilmesi ve elit sporcular yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, sportif başarılarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. EGO Spor Kulübü ile Çocuk Hakları Derneği (ÇHD) arasında “Sosyal ve Sportif Faaliyetler Düzenleme İşbirliği Protokolü” imzalandı.
YETENEKLİ ÇOCUKLAR TÜRK SPORUNA KAZANDIRILACAK
EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ile ÇHD Derneği Başkanı Mine Gedik'in imzaladığı iş birliği protokolü ile Başkent’te sporun tabana yayılması ve çocukların spora özendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Protokol ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim çağındaki çocukların ulusal ve uluslararası düzeyde elit sporcu olarak yetiştirilmesi konusunda sosyal ve sportif faaliyetler düzenlenecek.
EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, “Spora yatkın çocuklarımızın sportif yeteneklerini belirleyerek, spor federasyonlarımızla iletişime geçeceğiz. Çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmak için EGO Spor olarak üstümüze düşeni yapacağız” dedi.
ENGELLİLER DE UNUTULMADI
EGO Spor Kulübü'nde çeşitli branşlarda çok sayıda engelli sporcunun yer aldığının altını çizen Hondoroğlu, “Ayrım yapmaksızın her sporcu kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz. İmzaladığımız protokolde engelli kardeşlerimizi de unutmadık. EGO Spor, engelli kardeşlerimizi de destekleyecek” diye konuştu.
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