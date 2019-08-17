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EGO Spor'dan Ankara'da ilk spor ve eğlence festivali

Eğlence ve kültürü sporla birleştiren Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Ankara Haberleri 17.08.2019, 10:26 17.08.2019, 10:33 Ramazan Durmuş
EGO Spor'dan Ankara'da ilk spor ve eğlence festivali

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, çocukların spora olan ilgisini arttırmak amacıyla ilk kez Başkent’te bir festival düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı.

SPOR VE EĞLENCE BİRARADA

Spor salonu dışında bulunan halı sahaya kurulan oyuncaklarla doyasıya  eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileleri de çocuklarına eşlik etti. Pamuk şekeri, meyve suyu, patlamış mısır ve macun ikramının yapıldığı festival alanında Hacivat ve Karagöz ile kukla gösterileriyle çocuklar bol bol eğlendi.

GELENEKSELLEŞTİRİLECEK

 Festivale katılan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, festivali her yaz geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Kent Orkestrası’nın şarkılarıyla coşan çocuklar ve aileleri, Mehteran Takımı’nın gösterileriyle de unutulmaz bir gün yaşadı. Festivalin en ilgi çekici gösterisi ise EGO Spor'a bağlı Milli sporcuların, Uzakdoğu sporlarını sergiledikleri şovlar oldu.

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#ankara #ankara haberleri #ego spor #İşte Spor işte eğlence #Ankara Büyükşehir Belediyesi #EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu
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