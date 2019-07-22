Elmadağ’da “Geleneksel Tirit Şenliği”

Elmadağ Belediyesi’nin 20 yıl önce başlattığı Geleneksel Tirit Şenliği 10 yıllık aranın ardından yeniden start aldı. Şenlik, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ın ev sahipliğinde Türkmen Yaylası’nda düzenlendi. Şenlikte; Elmadağlılar, yerel sanatçıların açık hava konserleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Seymen ekibinin gösterileri, halk oyunları ve ödüllü yarışmalarla gün boyu güzel havanın tadını çıkardı.

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“Benim bütün sevdam Elmadağ” sözleriyle vatandaşlarını selamlayan Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Ekonomik sorunlarla boğuşan, geçim derdinde olan insanlarımızın yüzleri gülsün, biraz nefes alsınlar diye bu etkinliklere yeniden can verdik. Elmadağ’ımıza hizmet etmek için yola çıktık. İlçemizi birlik içinde, ortak akılla, hep beraber yöneteceğiz” dedi.



