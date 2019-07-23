Emlak Satışında Keçiören Zirvede

Keçiören’in artarak devam eden gelişimi, emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıdı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında Ankara'da en fazla konut satışı yapılan ilçe Keçiören oldu.



Türkiye’nin en büyük ilçesi Keçiören’in artarak devam eden gelişimi, emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıdı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında Ankara'da en fazla konut satışı yapılan ilçe Keçiören oldu. TÜİK raporlarına göre Haziran ayında Keçiören’de 847 konut satılırken onu sırasıyla 826 konutla Mamak, 809 konutla Çankaya, 587 konutla da Yenimahalle takip etti.



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum ve Ovacık’ın yıldızını parlatacaklarına ve Cumhuriyet Kulesi, Doğal Ürünler Üretim ve Satış Merkezi ile Keçiören’in marka değerini güçlendireceklerine vurgu yaparken, “Keçiören’de hizmet var, samimiyet var, huzur var” ifadesini kullandı.



“HİZMET SEFERBERLİĞİNDEYİZ”



Göreve geldiğinden beri yeşil alan çalışmaları, pazar ve parkların huzuru, atıl ve bakımsız belediye tesislerinin yenilenmesi, çevre ve temizlik hassasiyeti gibi başlıkları gündemine alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu makamlar, mevkiler gidecek, mahkeme kadıya mülk değil. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. Bunlardan bir tanesi de yeşil çevre… Temiz şehirler ve temiz kentler. Bozkır bir kader değil, el ele verirsek Türkiye 2 yılda Dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olur. Biz Keçiören’de sokakları ağaçlandırmaya başladık. İnsanımız salonunda balkonunda kuş sesini duyacak. Yeşil bir başkente katkı sağlıyoruz” dedi.

Başkan Altınok, “Hem gayrimenkul yatırımı hem de Ankara'da insanların yaşamak için Keçiören'i tercih etmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yaptığı çalışmalarla bölgesini kalkındırmak, değerli hale getirmektir. Yeni yatırımlarla ilçemizin nüfusu giderek artacak ve gelişmesini devam ettirecek” şeklinde konuştu.