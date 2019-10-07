En anlamlı bowling turnuvasının galibi TAV

“Kadın Cinayetine Dur” konulu Bowling Turnuvası yapıldı.. Turnuva; İç Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED), Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD), Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), 40 Fikir Bi Fayda oluşumu ve Mavi Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirildi.

YAPILAN KONUŞMALAR

Büyük ilgi gören turnuvadan elde edilen gelir, şiddet mağduru iki kadın girişimcinin kuracağı işletmenin kurulumu için kullanılacak.

Mavi Danışmanlıktan Zeliha Akar turnuva ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yaparken, “Her 53 saatte bir kadın cinayetinin işlendiği dünyada Kadına şiddet, belki de en utanç verici insan hakları ihlali” olduğuna dikkat çekti ve “Kadın olmak hatta sizin kadınınız olmak ,kızınız, arkadaşınız bazen de anneniz - biz olmak yani isteğimiz -yarım yamalak değil sizinle tam olmak istiyoruz. Sizi eleştirmek değil aksine sizinle erişilebilir olmak istiyoruz. Yanınızda açın bize yer - yaralarımızda değil. Kolunuza takıp gezin bizimle kafanıza değil. Omzunuzda ağlamak değil isteğimiz, yolunuzda gülmek istiyoruz” dedikten sonra, turnuvanın düzenlenmesine vesile olan isimleri kürsüye davet etti.

Şiddet mağduru girişimci kadınlar Gamze Demir, Hicran Onur ve Aysun Meşe yaşadıkları olumsuzlukları ve nasıl girişimci olduklarını anlattı.

Daha sonra söz alan Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Aysu Yavuz, kadına şiddet söyleminin bile ağırına gittiğine belirterek, “Kadın-erkek ayırımı neden yapılıyor. Hepimiz insanız. Birbirimizi tamamlıyoruz” dedi. Bazı erkeklerin ayrıldıktan sonra bile kadının sahibiymiş gibi davranmayı kendisi için bir hak olarak gördüğünü ifade eden Aysu Yavuz, erkeklerin eğitilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yavuz, sözlerini, “Birlikte yürüyelim. Tüm canlılara şiddete karşı çıkalım” diye bitirdi.

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, varlık sebeplerinden birinin bu tür organizasyonlara destek vermek olduğu belirterek, aylarca süren eğitimler sonunda girişimci kadınların yetiştirildiğini söyledi. Ekinci, böylesine önemli ve başarılı bir etkinliğin düzenlenmesini sağlayanlara teşekkür etti.

İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek ise konuya bir Ahi olarak yaklaştı ve kadına şiddeti kınadı. Mavi Danışmanlıktan Zeliha Akar ile yaptığı çalışmaları ve onun becerilerini anlatan Akyürek, düzenlenen eğitim faaliyetlerinde kendilerinin de yer aldığını anlatırken, bu yolla yüzlerce insanın meslek ve iş sahibi olduğunu hatırlattı. Mehmet Akyürek, “Kadına ekonomik bağımsızlığını kazandırabilirsek birçok sorun kendiliğinden çözülür” dedi. ANGİKAD Başkanı Aysu Yavuz’a hak veren Akyürek, erkekleri eğitilmesi gerektiğini söyledi.

TURNUVAYI TAV KAZANDI

NETMON’dan 5, ANMAK’tan 5, Aslanlar Petrol’den 5, TAV’dan 5, OSİAD’dan 5, Fener Mekanik’ten 5, ANGİKAD’dan 10, Mavi Danışmanlık’tan 5, 40 Fikir Bi Fayda’dan 5, Hakan Saç Metal’den 5, SRC Turbo’dan 2, TİM Grup ve EMES LTD’den 1’er yarışmacının katıldığı turnuva, Gamze Demir’in topu yuvarlaması ile başladı. Kısa süreli ısınma atışlarının ardından asıl yarışmaya geçildi. Yemek sonrası final oyunu vardı. Kazanan TAV oldu.

Turnuva ödül töreni, katılımcı firmaların katılım teşekkür hediyeleri ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.