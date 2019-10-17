Endonezya Büyükelçi İkbal, ATO Başkanı Baran’ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Endonezya ile Türkiye arasında halen 1,6 milyar dolar dolan ticaret hacminin en kısa sürede 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi için ATO olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad Ikbal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, Ankara’nın ve Türkiye’nin ekonomik potansiyeli hakkında bilgi verdi. İki ülkenin ticaret hacmini yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını anlatan Baran, Ankara’nın savunma sanayiindeki gelişimini ve Endonezya ile ortak çalışmalarını aktardı. Endonezya ile Türkiye’nin nüfusunun toplamının 350 milyon kişiyi bulduğuna dikkat çeken Baran, bu nüfusa rağmen ticaret hacminin çok düşük seviyede olduğunu söyledi. Baran, “Türkiye ile Endonezya’nın ticaret hacmini en kısa sürede 10 milyar dolara yükseltmek için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Ziyarette konuşan Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammad İkbal da, üç ay önce göreve başladığını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkileri geliştirmek istediklerini anlattı. Geçen yıl 120 bin Endonezyalının İstanbul’a geldiğini buna rağmen 20 bin Türk’ün Endonezya’yı ziyaret ettiğini bildiren İkbal, “Potansiyelimiz yüksek ve kalplerimiz birbirine yakın. Görev sürem boyunca üzerine en çok eğileceğim konulardan biri ticaretteki farkı en aza indirmek ve bir köprü oluşturmak olacak” dedi.

Türkiye ve Endonezya’nın savunma sanayi alanında işbirlikleri olduğunu ifade eden İkbal, drone ve denizaltı gibi savunma sanayiine yönelik araçların alımı konusunda TAİ ve Bayraktar gibi kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı. İkbal, “Türkiye’yi savunma sanayinde önemli bir partner olarak görüyoruz, ayrıca Türkiye teknoloji transferine de açık yaklaşan bir ülke. Savunma sanayiinde yapılan işbirliği birden çok etkiye yol açıyor. Bunlardan biri dış ticaretteki artış” dedi.

“YENİ YAPILACAK BAŞKENTİMİZİ TÜRK MÜTEAHHİTLER İNŞA ETSİN”

Endonezya Hükümeti’nin Başkent’i Cakarta’dan başka bir yere taşıma kararı aldığını ve yeni yapılacak Başkent’i inşa etmek üzere uluslararası çağrı yaptığını bildiren Büyükelçi İkbal, “Türk müteahhitlerinin uluslararası başarısını biliyoruz. Türkler inşaat sektöründe Çin’den sonra dünyanın ikincisi durumunda. Biz yeni yapılacak başkentimizi Türk müteahhitler inşa etsin istiyoruz” diye konuştu.

“MASİF MOBİLYA ÜRETİMİNDE İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ”

Ankara Büyükelçiliği görevine atandığında mobilya üretimi konusunu incelediğini anlatan Büyükelçi İkbal, Endonezya’nın ürettiği masif ahşap mobilyaların yüzde 80’inin ABD’ye ihraç ettiğini söyledi. İkbal, “Masif mobilya üretiminde Ankara ile işbirliği yapılmasına yönelik çalışmalar yapalım” dedi.

ATO Başkanı Baran’ın makamında gerçekleşen ziyarette Endonezya Büyükelçiliği Ekonomi İşleri Sorumlusu Radan Hikmat Moeljawan, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik ve Nuh Acar hazır bulundu.