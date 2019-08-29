Eski Türk Sporları Mamak’ta canlanacak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altıağaç Mahallesi’nde Şehit Asteğmen Hamza Sülün Kışlası'nın da bulunduğu 72 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Projenin Mamak’ın cazibe merkezlerinden biri olacağını ve Mamak’ın kültür, spor ve turizmine katkı sağlayacağını kaydeden Köse, “İlçemize değer katan projeleri vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

MAMAK İÇİN ÖNEMLİ KAZANIM

Türk Tarihi’nin yaşatılması, geliştirilmesi ve eski Türk sporlarının yeniden canlandırılması adına Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı’nın önemli bir kazanım olacağını ifade eden Başkan Köse, “Projelerimize ilişkin adımlarımızı atmaya başladık. Proje tamamladığında hem yaşayan bir tarih alanı oluşturmuş hem de geçmişte yapılan spor dallarını tekrar canlandırmış olacağız” dedi.

Proje tamamlandığında Ata sporlarımızın ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin Mamak’ı ziyaret etmesi hedefleniyor.