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Etimesgut 16. Uluslararası Anadolu Günleri'nde 3. gün

Etimesgut Belediyesi 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nin 3. gününde Gaziantep, Niğde ve KKTC programları düzenlendi. Gecenin finalinde İsmail YK konser verdi.

Ankara Haberleri 02.09.2019, 12:40 02.09.2019, 13:01 Ramazan Durmuş
Etimesgut 16. Uluslararası Anadolu Günleri'nde 3. gün

Etimesgut Belediyesi 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nin 3. gününde Gaziantep, Niğde ve KKTC programları düzenlendi. Gecenin finalinde İsmail YK konser verdi.
Gaziantepliler Yardımlaşma ve Gaziantep Kültür Tanıtım Derneği programında Gaziantep Büyükeşhir Belediyesi halk oyunları ekibi gösterisi yer aldı.
Dernek Başkanı Savaş Sönmez, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e Gaziantep bakır işlemeli Türk kahvesi takımı ve baklava takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kıbrıs Türk Kültürü Derneği Genel Merkezi gecesinde KKTC folklor ekibi gösterisi ve ritm gösterisi beğeni kazandı. KKTC Ankara büyükelçiliği Konsolosu Huriye Hançerli festivali düzenlediği için Başkan Demirel'e teşekkür ederek, lefkara işlemeli tablo hediye etti.

NİĞDE BAŞKENTE TAŞINDI

Niğde İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği düzenlediği programla Niğde kültür ve sanatını başkente taşıdı.

Önce, Niğde bor cümbüş ekibi konser verdi. Daha sonra Niğdeli yerel sanatçı Mustafa Ertürk türkülerini Ankaralılar için seslendirdi. Ertürk'ün Naciye ve Niğde Bağları oyunu büyük alkış aldı. Dernek Başkanı Ömer Kalkan Niğde yöresel yemekleri bor söğürme ve Niğde tavayı tanıttı. Kalkan, Başkan Demirel'e işlemeli kılıç hediye etti.

İSMAİL YK KONSERİ

Gecenin finalinde İsmail YK konser verdi. İsmail YK'nın konserini on binlerce başkentli ilgiyle takip etti. Konser sonunda Başkan Demirel İsmail YK'ya plaket verdi.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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