Etimesgut 16.Uluslararası Anadolu Günleri'nde 7. gün

Etimesgut Belediyesi 16.Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Ve Sanat Festivali’nin 7. Günü Gümüşhane ve Kırşehir kültür ve sanatlarına ev sahipliği yaptı. Kırşehirliler, 4. kez belediye başkanı seçilen Başkan Demirel’e ahilik geleneğinde ustaların ustası unvanı anlamı taşıyan şet giydirildi.

GÜMÜŞHANE LEZZETLERİ

Etimesgut Gümüşhaneliler Derneği programında Gümüşhane yöresel sanatçısı Hasan Murat Bayrak Karadeniz türküleriyle alanı coşturdu. Dernek Başkanı Sayın Ayhan Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e kök boya yapımı el dokuması kilim ve yöresel ürünler takdim etti. Gümüşhane gecesine AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da katıldı. Pektaş, Gümüşhane kültür ve sanatının başkent Ankara’da tanıtılmasına verdiği katkılar için Demirel’e teşekkür etti.

DEMİREL'E AHİLİK ŞETİ

Kırşehirli Dernekler Federasyonu programında Kırşehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü folklor ekibinin gösterisi beğeni kazandı. Kırşehir Çiçekdağlı 3 Alp Kardeşler Konseri ilgiyle izlendi. Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Hilmi Gökçınar, Başkan Demirel’in 4. Dönem belediye başkanı seçildiğini belirterek, “Bu büyük bir başarıdır. Bu ustalıktır. ustalara ahilik geleneğinde şet kuşatırız. Kırşehirliler olarak Başkan Demirel’e şet kuşatacağız” dedi.

Demirel’e dualar eşliğinde şeti kuşatıldı, üstatlığı ilan edildi. Demirel kuşatılan şetle Türk Beyleri Kent Meydanı’nı selamladı. Kırşehir gecesine MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da katıldı. Kültür ve sanat etkinliklerinin ardından Ankaralı sanatçı İbocan başkentlileri oyun havalarıyla coşturdu. Konser sonunda Başkan Demirel İbocan’a plaket verdi.