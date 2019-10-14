Son Dakika
CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkiyatı sürüyor
HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de
Milli Savunma Bakanı Akar: "Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında"

​​​​​​​Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 388 milyon TL

​​​​​​​Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 388 milyon TL olarak kabul edildi.

Ankara Haberleri 14.10.2019, 10:30 Tuğçe Hanım
​​​​​​​Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 388 milyon TL

Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 388 milyon TL olarak kabul edildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, başkanlığında toplanan Belediye Meclisi bütçeyi görüştü. MHP, AK Parti, CHP ve İyi Parti meclis üyeleri bütçe üzerinde görüşlerini dile getirirken, bütçenin ayakları yere basan; gerçekçi bir bütçe olduğuna vurgu yaptılar.

Başkan Demirel de, yaptığı değerlendirmede, bütçenin Etimesgut için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Belediye olarak biz az bütçelerle aşkla şevkle çalışarak çok önemli hizmetler yaptık. Bu bütçemiz de elbette ki yeterli değil; ancak yine imkan ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bütçenin hazırlanmasına katkı veren  belediye bürokratlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından bütçe 388 milyon TL olarak kabul edildi.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
banner62
#belediye #ankara #etimesgut #YEREL HABERLER #etimesgut belediyesi #haberler ankara #ankara haberleri
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:51
Öğle 12:40
İkindi 15:46
Akşam 18:18
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@