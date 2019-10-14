Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 388 milyon TL
Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 388 milyon TL olarak kabul edildi.
Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 388 milyon TL olarak kabul edildi.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, başkanlığında toplanan Belediye Meclisi bütçeyi görüştü. MHP, AK Parti, CHP ve İyi Parti meclis üyeleri bütçe üzerinde görüşlerini dile getirirken, bütçenin ayakları yere basan; gerçekçi bir bütçe olduğuna vurgu yaptılar.
Başkan Demirel de, yaptığı değerlendirmede, bütçenin Etimesgut için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Belediye olarak biz az bütçelerle aşkla şevkle çalışarak çok önemli hizmetler yaptık. Bu bütçemiz de elbette ki yeterli değil; ancak yine imkan ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bütçenin hazırlanmasına katkı veren belediye bürokratlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan görüşmelerin ardından bütçe 388 milyon TL olarak kabul edildi.
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