Etimesgut Festivali’nde aşıklar ve türkü geçidi

Etimesgut Belediyesi 16.Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Ve Sanat Festivali’nin 8. gününde Erzurum, Kars-Ardahan-Iğdır ve Doğu Türkistan kültürleri buluştu.

DADAŞLAR SAHNEDE

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma Ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) programında önce Erzurum halk ozanı Beyzade Aslan türkülerini seslendirdi. Erzurum Bar Ekibi’nin gösterisi beğeniyle takip edildi. TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Semra Algül Oflaz ve Oğuzhan Doğan verdiği konserle büyük alkış aldı. ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur Etimesgut Belediye Başkanı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e Oltu taşı tesbihi ve yöresel ürünler hediye etti. ESAV Etimesgut Şube Başkanı Gürsoy Yaşar da kültür ve sanatlarını sergileme fırsatı sunduğu için Başkan Demirel’e teşekkür etti.

KARS TÜRKÜLERİ

Kars, Ardahan, Iğdır Kültür Ve Dayanışma Derneği gecesinde halk Ozanı Muhlis Denizer ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer konser verdi. Sanatçılar okudukları türkülerle meydanı coşturdular. Dernek Başkanı Hadi Bilgin, Kars yöresel lezzetlerinden Kars kaşarı ve ketesini tanıttı. Bilgin, Başkan Demirel’e yöresel lezzetler hediye etti.

DOĞU TÜRKİSTAN SESİNİ DUYURDU

Doğu Türkistan Kültür Ve Dayanışma Derneği gecesinde Mücahit Kaşgarlı okuduğu “Vatanıma Ben Ağlıyorum” şiiriyle meydanı duygulandırdı. Doğu Türkistan Halk sanatçısı Abdullah Köse şarkılarıyla festivale renk kattı. Doğu Türkistan Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayrullah Efendigil, Başkan Demirel’e Uygur milli giysisi çapan ve doppa giydirdi. Büyük Türkistan Araştırma ve Güçlendirme Derneği Başkanı Yusuf Yusufoğlu, Doğu Türkistan’ın yaşadığı sıkıntıları dile getirerek bu festival sayesinde seslerini duyurduklarını söyledi.

78 YAŞINDAKİ BEDİA AKARTÜRK’TEN TÜRKÜ RESİTALİ

Kültür ve sanat etkinliklerinin ardından Türk Halk Müziğinin duayen sesi Bedia Akartürk unutulmaz türkülerini başkentliler için söyledi. 78 yaşındaki sanatçı yurdun dört bir yanına ait eşsiz eserlerini seslendirdi. Sanatçının performansı izleyicilerden tam not aldı. Başkan Demirel ve eşi İlknur Demirel sanatçıya günün anısına çiçek ve plaket verdiler. Akartürk yaklaşık 2 saat süren konseriyle unutulmaz bir Türkü gecesi yaşattı.