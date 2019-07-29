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Etimesgut Güzelkent Emekliler Konağı'nda Müzik Keyfi

Etimesgut Belediyesi Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren Güzelkent Emekliler Konağı'nda emekliler, şarkı ve türkülerle coştular

Ankara Haberleri 29.07.2019, 11:31 Tuğçe Hanım
Etimesgut Güzelkent Emekliler Konağı'nda Müzik Keyfi

Etimesgut Güzelkent Emekliler Konağı'nda Müzik Keyfi

Etimesgut Belediyesi Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren Güzelkent Emekliler Konağı'nda emekliler, şarkı ve türkülerle coştular. Konağın çok amaçlı salonunda düzenlenen Ankara Rüzgarı Müzik Grubu'nun konserine emeklilerin ilgisi yoğun oldu. Emekliler koronun şarkı ve türkülerine eşlik ettiler, gönüllerince eğlendiler. Nostaljik şarkılarla duygulanan emekliler, hareketli eserlerle neşelendiler.

EMEKLİLERDEN DEMİREL'E TEŞEKKÜR

Emekliler kendilerine böyle nezih ve huzurlu bir ortamı sağlayan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler. Emekliler, emekli konağında bir araya geldiklerini sohbet edip hoşça vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Burada televizyon izliyoruz, tavla, satranç gibi oyunlar oynuyoruz. Kitap, gazete dergi okuyarak günümüzü değerlendiriyoruz. Bu konak açılmadan önce, parklarda, kahvehanelerde buluşuyorduk; artık bizim için burası var. Burada çok mutluyuz" değerlendirmesini yaptılar.

ETİMESGUT'TA 4 EMEKLİ KONAĞI

Etimesgut Belediye Başkan Demirel, ilçeye 4 emekli konağı kazandırdıklarını hatırlatarak, "Toplumun tüm kesimleri gibi; emeklilerimize de önem veriyoruz, onların mutlu ve huzurlu olması için hizmetlerin en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Emeklilerimizin güzel bir emeklilik yaşayabilmesi Eryaman, Elvankent, Atayurt ve Güzelkent emekli konaklarımızı hizmete açtık. Bağlıca Yaşam Eğitim ve Spor Yerleşkemizdeki emekli konağımızı da yakında hizmete açıyoruz. Bu konaklardan yararlanan emeklilerimizin mutluluğunu ve neşesini görmek bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor" dedi.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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