Etimesgut'ta 16. Uluslararası Anadolu Günleri'nde 5. gün

Etimesgut Belediyesi 16.Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Ve Sanat Festivali’nin 5. Gününde Yozgat, Çankırı ve Kazakistan kültürleri sahnelendi. Songül Karlı konseri ile gün sona ererken coşku görülmeye değerdi.

YOZGAT GECESİ

Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği programında Yozgat yöresel sanatçısı Mahmut Yıldız konser verdi. Ardından Yozgat yöresel davul zurna eşliğinde deve oyunu sahnelendi. Yozgat’ın testi kebabı sahneden Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve protokol üyeleri tarafından kırıldı. Dernek Başkanı Ebuzer Gıffari Bakır tarafından Başkan Demirel’e Kınalı Hasanı Heykeli, Milli İrade Heykeli, Yozgat amatis taşı ve amatis tesbihi; eşi İlknur Demirel’e de amatis kolyesi hediye edildi.

ÇANKIRI YAREN KÜLTÜRÜ

Etimesgut Çankırılılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Yaren Ve Kültür Derneği programında Yaren ekibi gösterisi büyük beğeni topladı. Türk Beyleri Kent Meydanı’nı dolduran on binlerce kişi yaren kültürünü yakından tanıdı. Dernek Başkanı Şenel Yalçın, Demirel’e Çankırı tuzundan yapılmış Türkiye Haritası hediye etti.

KAZAKİSTAN GÖSTERİSİ

Kazakistan Büyükelçiliği programı renkli görüntülere sahne oldu. Kazakistan üstün hizmet ödülü sahibi Yelmira Şenduran yönetmenliğinde kurulan Otağ Türk Dünyası Derneği ve Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu uluslar arası ödül sahibi Aslan Gumarov’un yönetmenliğinde kurulan Kazakistan Cumhuriyeti Alatau folklor ekibi gösterileri ile büyük alkış aldı. Ekip okuduğu Türkçe şarkılar ve danslarıyla nefes kesti.

Kazakistan Büyükelçiliği müsteşarı Aidos Argınbayulı Demirel’e çapan giydirdi, yöresel hediyeler takdim etti.

SONGÜL KARLI KONSERİ

Gecenin finalinde Songül Karlı konser verdi. Karlı geniş repertuvarıyla büyük beğeni kazandı. Sanatçıya konseri sonunda Başkan Demirel tarafından plaket; eşi İlknur Demirel tarafında da çiçek verildi.